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謎片是真的！日本21歲女霸凌殺死高中妹遭逮　和辦案刑警爆不倫

謎片是真的！「性欲女魔」霸凌殺死高中妹遭逮，驚爆與辦案刑警搞不倫。（翻自X平台）

▲此案仍在偵辦階段，但傳出內田和一名偵辦此案的刑警發生不倫戀。（翻自X平台）

圖文／鏡週刊

日本北海道旭川市在今年4月份，發生一起一名17歲女高中生從橋上掉落後淹死的事件，警方調查後發現這是一起霸凌殺人案，於是將21歲主嫌内田梨瑚與另一名19歲同夥逮捕歸案。不過現在驚爆，内田梨瑚竟然與一名辦案刑警搞不倫，讓外界相當震撼。

據日本《週刊文春》報導，一名17歲女高中生村山月，在今年4月從旭川市的神居大橋下掉落，村山月墜落10公尺深的高度後，墜進底下的石狩川並淹死。警方獲報後展開調查，並進一步發現村山生前遭到霸凌，因為村山上傳内田梨瑚的照片後，引發內田不爽並找碴，內田向村山勒索金錢，又把她帶往山區。

最後村山從橋上墜下，警方認為內田涉嫌重大，依恐嚇、監禁、猥褻、殺人等嫌疑將內田逮捕歸案。內田向警方供稱，自己只有把村山帶到橋邊，沒有把她推下去，否認殺害村山的指控。目前此案仍在偵辦階段，但現在傳出內田和一名偵辦此案的刑警發生不倫戀。對於此傳聞，該名刑警隸屬單位北海道警旭川中央署沒有直接否認，僅表示對於個別事件不會多加回答。

另外報導也指出，週刊訪問過去認識內田的人，發現內田是一名「性慾女魔頭」。例如她會要求同學摸她的生殖器，以及和多名男生上床，沒有固定對象，對性愛的態度相當開放。

★鏡週刊關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


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旭川北海道不倫戀日韓要聞鏡週刊

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