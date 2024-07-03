首爾車禍9死　肇事老翁「錄音檔」曝光！傳和妻大吵：要死一起死

▲首爾市中區地鐵市廳站12號出口人行道，1日晚間發生重大車禍，肇事黑色車輛停在路邊。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓首爾市中心1日晚間發生嚴重車禍，68歲車姓老翁開著傑尼賽斯（GENESIS）黑色轎車，逆向失控高速衝撞斑馬線和人行道，行駛250公尺後停在地鐵市廳站12號出口附近，導致9人死亡、6人輕重傷。如今有消息傳出，車男和妻子上車前爆發爭吵，還大喊「要死一起死」，而行車紀錄器錄音檔也跟著曝光。

根據韓媒《News1》、《中央日報》，肇事者車姓男子也因肋骨骨折送醫治療，他和妻子事後接受媒體採訪時，聲稱是因「汽車暴衝」、「無法剎車」才會釀禍，然而有監視器影像顯示，該輛轎車直到衝撞人群以後，依舊能夠正常剎車停下，警方也從剎車燈並未亮起的情況，研判車男肇事時可能沒有踩剎車。

車姓男子擁有將近40年的公車司機資歷，儘管目前在京畿道安山市擔任市區公車的司機，但曾經在首爾開過公車。事發後，警方向車姓男子進行酒測、簡易毒品測試，然而結果皆呈現陰性。

▲黑色轎車撞向斑馬線和人行道，就連鐵製護欄都被連根拔起。（圖／達志影像）

警方今（3）日指出，行車紀錄器清楚錄下車姓男子夫婦從威斯汀朝鮮酒店地下停車場開車離開至失控衝撞行人的過程，車禍當下夫妻倆驚恐喊著「喔、喔」。儘管兩人聲稱轎車失控，不過事發當下卻並未喊道，「車子怎麼這樣」、「該怎麼停下來」、「這車簡直瘋了」，因此該說法受到專家質疑。

昨（2）日，一則貼文在南韓各大社群論壇掀起風暴，該則貼文引用來源不明的說法，「首爾市中心嚴重車禍的肇事原因，既不是酒後駕駛、也不是失控暴衝，而是因為車姓老翁夫婦從飯店出入口就開始爭吵，行車紀錄器甚至還錄到他們喊『要死一起死』的對話內容，接著就踩加速。」

▲南韓首爾市中心發生嚴重車禍，民眾前往現場獻花致哀。（圖／達志影像／美聯社）

就連南韓知名職業網路論壇「Blind」（必須透過職業認證會員身分），也有一名聲稱是「朝鮮酒店和渡假村」員工的A某發文透露，「確實是因為夫妻倆吵架，最後才狂踩加速！確實是首爾飯店，且兩人在飯店的時候就開始爭吵，就連監視器也有拍到畫面，目前警方已經來調閱影像。」

目前A某的發文已經遭到刪除。

南大門警察署否認上述說法，「針對首爾市廳十字路口車禍的肇事原因，還未能得出具體結論，目前仍在進行相關調查。」

據悉，車姓男子的妻子接受某媒體採訪時透露，事發當天她和丈夫前往位於首爾市中區的威斯汀朝鮮酒店，出席她親哥哥的70大壽，在從飯店回家的途中不慎釀禍。