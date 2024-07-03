【廣編】「台日琴緣　豐華再現」　大豐管弦樂團與日本聯合樂團再續前緣

▲大豐管弦樂團與どさんこ青少年オーケストラ於日本鷹栖町聯合音樂會。

圖、文／凱普洛克提供

大豐管弦樂團將與來自日本北海道以及愛媛縣、群馬縣管弦樂團，分別於7月27日（六）三峽客家文化園區演藝廳，與7月28日（日）台北市福華文教會館卓越堂舉行國際聯合音樂會。自2017年以來，兩地音樂家透過在日本岩手縣花卷市、北海道旭川市和鷹栖町舉辦的國際親善音樂會，建立了深厚的友誼，並展現了合作與團隊精神。

大豐管弦樂團多年來致力於推動音樂文化，今年適逢北海道道產子青少年管弦樂團（どさんこ青少年オーケストラ）成立10周年，大豐管弦樂團特別邀請該團來台，此次音樂會將展演台灣與日本的音樂風情，曲目包括台灣民謠、日本動漫歌曲、客家民謠組曲、日本流行歌曲《Bling Bang Bang Born》、《Idol》，以及邀請青年作曲家陳昶安特別為了此次活動將台灣民謠《雨夜花》與日本民謠《紅蜻蜓》 （赤とんぼ）重新編寫的《雨夜中的紅蜻蜓》等，在音樂聲中彼此交流，象徵台日友好。

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音樂會由大豐管弦樂團團長徐仕芬隆重邀請台北城中、客家、原民、寰宇、樂城、耀城及華創扶輪社、一般社団法人どさんこ青少年オーケストラ協会共同主辦。尤其特別感謝國際扶輪3482地區台北城中扶輪社前總監謝炎盛先生大力支持及贊助，誠摯邀請所有音樂愛好者前來，共同見證這場跨國音樂盛宴，感受台灣與日本的音樂魅力。售票方式為OPENTIX兩廳院文化生活，更多詳情可見大豐管弦樂團粉絲專頁或聯繫活動主辦方（02-22192619分機822）。