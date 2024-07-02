日籍髮型師「撿屍偷拍」女大生　鞭刑20下

▲新加坡38歲日籍髮型師性侵20歲女大生，遭重判17年半監禁、外加鞭刑20下。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

新加坡一名38歲的日籍髮型師，因性侵一名20歲女大生，並將整個過程錄製下來，遭重判17年半監禁、外加20次的鞭刑。

根據《8world新聞網》的報導，這起事件發生在2019年12月30日的凌晨。當時，受害者是一名年僅20歲女大生。她在事發當晚與朋友外出狂歡，先在實龍崗上段的購物中心喝酒，然後轉至克拉碼頭續攤。

當她離開克拉碼頭夜店時，已經醉得不省人事。此時，38歲的日籍髮型師Kita Ikko與他的朋友上前搭訕，並從背後熊抱她。在他們沿著克拉碼頭走了一段路後，Kita Ikko將女大學生帶上計程車回到他的住處。

下車後Kita Ikko竟直接在住家電梯內性侵女大學生，再將她扶入房內，對她進行長達40分鐘的性侵，且過程全都用手機錄了下來。受害者在稍微清醒後試圖反抗，並哭求Kita Ikko放過她，但他無動於衷，繼續施暴。

事後，女大學生穿上衣服逃出現場，並打電話給朋友求救，隔日中午在朋友的陪同下報警，警方當晚即將Kita Ikko逮捕，並在他的手機中發現了女大生遭性侵的影片。

Kita Ikko目前面臨7項指控，包括強姦、性侵、錄製、傳播和私藏猥褻錄像等，他也在法庭上承認了罪行。

儘管辯護律師以Kita Ikko是初犯為由，請求法庭輕判，但法官最終還是依據案情、考量罪行嚴重性，判處他17年6個月的監禁、20下鞭刑。