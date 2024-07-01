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14歲屁孩花500「全臉刺青」！才2年就後悔　怨：找不到工作

▲▼ 14歲屁孩500元「刺青刺全臉」！才2年就後悔　怨：找不到工作。（圖／翻攝自khaosod）

▲Phu滿臉刺青，生活大受影響。（圖／翻攝自khaosod）

記者王佩翊／編譯

泰國一名少年因年少無知，在朋友慫恿之下，花了500泰銖（約新台幣442元）在臉上刺青，然而才過了短短2年，他就後悔了，因為無法工作，甚至因此遭到歧視，並且交不到女朋友。於是他請朋友將他的照片po上網，尋求網友幫助。如今有一間位在曼谷的診所主動聯絡少年，表示願意免費替他去除臉上紋身。

根據khaosod報導，這名來自武里南府的16歲少年Phu表示，自己2年前不懂事，在一名年長友人的邀約下，花了500泰銖（約新台幣442元），在臉上刺青，整個紋身遍及眉毛上方至下巴。然而他也為自己的一時衝動，附上慘痛代價。

自從紋身後，他的生活開始陷入困難，無論走到哪裡，都會被大人用異樣的眼光看待，甚至交不到女朋友，因為大家都認為他是個壞人。不過近日，Phu的朋友在TikTok上公開Phu的照片與故事，該則影片隨即在網路上爆紅，讓他重新看見希望。

Phu開心表示，「最讓我高興的是，有一間位於曼谷的診所主動聯繫我，表示願意免費幫我去除紋身。現在我又有了新希望，接下來我會努力完成學業，然後去找一份工作。」

儘管目前已經獲得移除紋身的免費贊助，但是Phu仍面臨一些問題。根據診所說法，他必須每月接受1次雷射治療，共需要8次，才能完全去除紋身。也就是說整個療程將持續8個月，且每次治療包含來回車程與住宿需2至3天。但他目前沒有足夠的資金來支付旅費和住宿費。

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