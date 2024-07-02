羽球小將「張志傑」媽聞噩耗病倒住院　姨丈嘆：她獨自養大2兒

記者廖翊慈／綜合報導

中國羽球隊的17歲小將「張志傑」30日在印尼舉行的2024亞洲青年羽球錦標賽混合團體小組賽中，突然暈厥，當天搶救無效去世。張志傑的姨丈王先生1日表示，「志傑的媽媽聽到噩耗後，受不了打擊，當下就病倒住院了。」

據《新浪新聞》報導，王先生1日下午表示，「我們是半夜三、四點知道孩子去世的消息，對我們打擊太大了，一夜都沒睡，孩子他阿姨已經趕到嘉興了。志傑很小的時候爸爸就過世了，是孩子媽媽獨自把姊弟倆撫養長大。」

▲中國羽毛球隊的17歲小將張志傑去世。（圖／翻攝自北京青年報）

他說道，「志傑出生在嘉興，從小就聽話還自律，自小就熱愛羽毛球，平時訓練很刻苦。志傑也很少回安徽老家，我去年只見過一次。」

根據志傑媽媽的社交平台貼文顯示，1月30日，志傑剛過完了17歲的生日。三八婦女節當天，她還曬出了兒子和女兒分別送的節日禮物，並配文「生活處處有驚喜」。志傑媽媽還時常上傳兒子在國外取得羽球賽冠、亞軍的合照或是獎牌的照片，並鼓勵「不驕不躁、再接再厲」。

▲▼張志傑平時是個貼心的孩子。（圖／翻攝自微博／新浪新聞）



王先生表示，「兩個孩子都是家庭的驕傲，外甥女（志傑的姊姊）剛從大學畢業，外甥（志傑）也是剛收到保送大學的錄取通知書。我們都相信這孩子將來一定會有成就的，無法接受一個健健康康的孩子突然離世。」

事情發生後，志傑的姊姊在微博上發文，質疑現場救治不及時，「看直播看著看著他就倒下了，中間抽搐了幾下之後，他還是有生命現象的，還抬頭了，經過了漫長的等待後，醫護人員才趕到，一直在聯繫教練，直到九點半左右我們才聯繫上，得知最後的希望是轉院治療，最後告訴我們已經去世。」

▲張志傑1月30日過完17歲生日。（圖／翻攝自微博／新浪新聞）

志傑的姊姊表示，「你說第一時間就救助了，你說當地的醫療條件太差了我還是不能接受，在此之前沒有見到進行心肺復甦術和使用AED等急救措施的介入。」



王先生也質疑現場急救措施不到位，急救的黃金時間4分鐘內，沒有人進行現場搶救，而是把時間浪費在轉移上了。

報導指出，張志傑於當地時間6月30日23點20分去世，醫院尚未公布確切死因。目前，張志傑的姊姊已經趕往印尼，處理善後事宜。

▲志傑媽媽在社群上，分享兒子得獎照聞。（圖／翻攝自微博／新浪新聞）

據公開資料顯示，張志傑2007年1月生於嘉興，從幼兒園大班開始接觸羽球項目，小學三年級時被送到浙江省隊，2023年進入國家青年隊。先後獲得2022年全國U系列羽球比賽U15-17總決賽15歲組男子單打冠軍，2023年全國青年羽球錦標賽乙組男子單打冠軍、男團冠軍，2024年荷蘭青年羽球國際賽男單冠軍，2024年全國青年羽球錦標賽乙組男團冠軍。