新加坡4兄弟性侵8歲親妹　四哥沉迷色情硬上！判關9年鞭24下

▲新加坡一名8歲女童長年被4名親生哥哥們性侵。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

新加坡一宗兄妹性侵案震驚社會，4親兄弟長輪流性侵8歲親生妹妹長達4年之久，在帶頭的二哥認罪被判關18年、鞭24下之後，19歲四哥被判坐牢9年和鞭打24下。

8視界新聞網報導，受害的8歲女童出身大家庭，兄弟姊妹共有7人，平日男孩與女孩分房睡，但二哥2018年帶頭性侵她，其他兄弟有樣學樣，現年19歲的四哥是兄弟之中第3個性侵受害女童的人。

四哥是在2019年至2022年對親妹妹下手，當年他才13歲至16歲，卻因沉迷色情無法自拔選擇性侵妹妹，即便有其他妹妹在旁邊睡覺也視若無睹繼續犯行，有時還會把她帶進父母房間或是兄弟房間侵犯。2021年某日，四哥與受害女童單獨在家，就把她叫進房間侵犯；同年年底，他甚至把已經熟睡的受害女童叫醒性侵。

四哥坦承會威脅她不能說出去，也稱妹妹不會去舉報。到了2022年，受害女童終於鼓起勇氣揭發哥哥們的獸行，才讓整起事件曝光。

這起社會案件震驚當地社會，四哥今年3月承認強姦性侵等8項罪狀，並於3日上午被判處坐牢9年和鞭打24下。截至目前，涉案的4名親兄弟已經全數被治罪，23歲大哥被判坐牢20年、鞭打24下，22歲二哥帶頭犯案被判關18年、鞭打24下，20歲的三哥被判入青年改造所，是唯一逃過坐牢與鞭刑的人，不過控方已表態有意針對刑罰上訴。