激似Lisa！泰國17歲正妹賣炸雞爆紅　網敲碗求出道

▲ 炸雞攤老闆娘女兒激似Lisa。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

泰國北欖府一個炸雞攤販爆紅，因為老闆娘的17歲女兒長相激似南韓女團BLACKPINK成員Lisa，趁學校放假來幫忙母親賣炸雞的身影在社群媒體上曝光後掀起熱議。

根據《曼谷郵報》，這個炸雞攤販藏身北欖府的Wat Asokaram市場，36歲老闆娘彬雅帕（Benyapa）暱稱Gig，而她17歲的女兒庫希達（Kulthida）綽號Yeehwa，因和Lisa相仿的五官在網路上引發眾多網友關注。

▲ 庫希達趁放假回家幫媽媽賣炸雞。（圖／翻攝自臉書）

泰國臉書粉專ThaiMarketing日前分享庫希達賣炸雞的照片，可見她身穿圍裙，幫忙裝炸雞和收錢，至今累積逾2800人按讚，網友紛紛留言稱讚她漂亮又勤奮，還有許多人稱讚她「可以出道當藝人」、「她會紅」。

彬雅帕受訪說明，女兒在北方的披集府上學，日前趁學校放假回北欖府，到市場幫忙她賣炸雞，當時就有很多客人說她和Lisa很像，不過她現在已經回學校上課，特地為了女兒前來的客人恐怕撲空。

而庫希達對於意外爆紅有些害羞，但她對演戲圈很有興趣，在學校也參與相關活動，透過視訊受訪時親口說道，「和Lisa這樣受人尊敬的歌手相像讓我很開心也很興奮」，「如果有機會也很有意願進入演戲圈」。