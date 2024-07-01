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新北市府暑期工讀生開工日　300青年啟動職涯新篇章

▲新北市府暑期工讀生開工日。（圖／新北市青年局提供）

▲新北市府暑期工讀生開工日，青年局長邱兆梅與工讀青年大合照。（圖／新北市青年局提供）

記者郭世賢／新北報導

113年大專青年學生公部門暑期工讀生正式上工啦！新北市政府青年局為了迎接近300位的工讀青年加入市府行列，於今（1日）舉辦職前說明會，並邀請萬秀洗衣店第三代接班人張瑞夫開講分享。新北市青年局長邱兆梅也到場勉勵，除了與同學們一起展現活力、大秀舞蹈外，並分享自身經歷，勉勵青年打工期間要「多觀察、多了解、多溝通」，懷著一顆熱誠的心，到哪邊都會有豐盛的收穫。

為提供大專院校學生到公部門職場體驗，新北市青年局彙整各機關職缺，於暑假期間提供工讀機會，更在同學們的開工首日用心安排職前說明會，以職遊卡牌探索活動開場，在現場專業人員引導下，讓青年通過卡牌與自己、同儕對話，從中了解個人特質、職涯興趣，以及優勢與劣勢，由此發掘內在潛能。

現場邀請之前在新北市政府見習的學長姊分享過來人的經驗。曾參與市政見習的侯燿淇表示，當時參與了多項市政服務和活動，以及一些市政的規劃討論過程，讓他獲得無比的成就感，以及分析和解決問題的能力。同樣參加市政見習的謝怡萱表示，通過這段經驗，她體認到每件看起來很小很雜的事情，都是需要大家共同努力，最後也都會構成市政重要的一環。在青年局見習的湯薏穎表示，在見習的過程中，和團隊經歷了許多困難的挑戰，但她很感謝當初堅持下來的自己，讓她現在擁有了這段收穫豐盛的日子。

新北市青年局長邱兆梅致詞時分享，她認為人的成長是在許多嘗試中累積出來的；而公部門作為國家社會運作的重要架構，也提供了與私人企業全然不同的學習環境。很高興看到很多來自不同系所領域的同學願意來公部門實習，希望同學把握兩個月的工作期間，仔細觀察與學習，增強與他人合作、溝通協調的實際經驗與能力。保持一份吸收學習的心，「多觀察、多了解、多溝通」，能保證同學不論在哪個單位做什麼業務，都能讓短短的工讀期間收穫豐盛，成為未來職涯發展的養分。

活動最後，由萬秀洗衣店第三代接班人的張瑞夫分享自己從老店中重新發掘價值的經驗。他以「從細節翻轉未來」為題，分享自己是如何將店內被遺忘的舊衣重新利用，在 IG 累積了超過 70 萬粉絲，並喚起大眾對舊衣永續利用的關注。他表示，在過去的十年人生中，幫助老店、老衣這些被視為「老」的產業重新找回價值，就是他人生的熱愛。

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