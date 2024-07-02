校園健康促進成效亮眼　2023學年度台南26校獲29獎項更獲首屆卓越縣市獎

▲台南市推動健康促進學校計畫成效亮眼，「2023學年度全國高級中等以下學校健康促進學校計畫成果發表會」，更獲首屆「卓越縣市獎」殊榮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市推動健康促進學校計畫成效亮眼，2020至2022學年度連續3年獲全國特優縣市，在教育部國教署與衛福部國健署日前辦理的「2023學年度全國高級中等以下學校健康促進學校計畫成果發表會」，更獲首屆「卓越縣市獎」殊榮，並有26校推動成果斬獲29項全國績優獎勵，多元策略與實證績效深獲肯定。

黃偉哲市長表示，從小建立身心健康觀念，是常保自信與快樂人生的重要關鍵，透過市府單位政策規劃，結合學校、社區及民間資源，共同營造健康與幸福的校園環境，讓親師生形成正向循環，實踐健康城市美名，教育局及台南市學校將扎根健康促進觀念納入重要辦學目標，獲獎實至名歸，期待未來持續努力，用心陪伴孩子健康成長。

教育局長鄭新輝表示，學校推動健康促進計畫，強調證據本位，運用前後測的量化數據及健檢結果，務實評估學生健康現況，同時結合社區資源與在地特色，量身制定符合需求的學校行動策略，透過個人、家庭、學校至社區，鼓勵學生自主健康管理，透過建立持之以恆的好習慣，將健康素養落實於生活中，近年也逐步推動幼童健促與營養教育，從小扎根培養正確的健康習慣。

鄭局長同時強調，台南市學童在視力、口腔與體位的健康數據，一直維持穩定的表現，112學年度國中小學生裸視視力不良率(50.84%)、國中小學生視力不良就醫率(95.89%)、國中小學生未治療齲齒率(22.34%)、國中小學生齲齒複檢率(94.73%)皆優於全國平均值(53.12%、88.71%、25.74%、85.57%)，在學生健康體位部分也逐年進步。

教育局表示，本次獲獎的26所學校，每一所學校為了學童健康，用心規劃許多策略並確實執行，深獲委員肯定。其中，安南國中蟬聯菸檳危害防制教育「網紅就是你—短片競賽」國中組特優，本次宣導影片透過閻王殿審判讓死者自白生前不良習慣，引導觀眾檢視自身不良行為對健康的損害。大成國小以雙主播深化菸檳及口腔保健等議題，展現學校推動健康促進校園特色，成為學生倡議推廣及宣導最佳利器，榮獲校園健康主播全國第三名。另外，官田國中推動師生大跑步，邀請家長參與健康體位融入在地文化課程，將食農教育融入健康體位生活指導；佳興國中結合戶外教育、海洋教育及藝文創作等動靜態學習，同與官田國中榮獲健康體位全國優等學校，顯見學校團隊推動的用心與努力。

教育局補充表示，榮獲112學年度推動健康促進學校成績分列如下：教育部國教署112學年度健康體位績優學校遴選：佳興國中及官田國中榮獲優等、新南國小及新山國小優良。教育部國教署112學年度菸檳危害防制教育網紅就是你短片競賽：安南國中榮獲國中組特優。教育部國教署112學年度視力保健績優學校遴選：新化國小榮獲優等、德高國小優良。教育部國教署112學年度口腔保健績優學校遴選：松林國小榮獲優等、東原國小優良。教育部國教署112學年度健康促進學校前後測成效評價成果報告全國賽：五甲國小、復興國中、歸南國小、安南國中及海佃國中榮獲優良；日新國小、關廟國中及大光國小佳作。

教育部國教署112學年度校園健康主播評選：大成國小榮獲第3名；麻豆國小及仁德國中佳作。教育部國教署112學年度校園珍惜健保教育實境秀影片徵選：大竹國小榮獲佳作。衛生福利部國民健康署113年健康促進特色獎勵計；(一)卓越獎：1、卓越銅質獎：山上國小、篤加國小。2、卓越推動獎：大光國小、中西區成功國小。(二)特色獎：1、支持環境獎：新南國小。2、創新課程獎：甲中國小、官田國小。3、健康服務獎:左鎮國小。