台南真善美戲院8月1日停業　文化局深感不捨

▲台南真善美劇院於8月1日起結束營業，文化局規劃整合台南市立圖書館、台南文化中心、南門電影書院、蕭壠文化園區電影館等文化場館的播映機制，提供市民朋友持續欣賞藝文電影的管道和選擇。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南真善美劇院位於台南市核心區域的西門路上，自2018年開幕迄今，一直是許多人欣賞藝文電影的首選，1日晚傳出其母公司「中影股份有限公司」在評估諸多大環境因素與觀影習慣的變遷後，於8月1日起結束營業。

台南市文化局聽聞台南真善美劇院即將停業，深感不捨，目前也規劃整合台南市立圖書館、台南文化中心、南門電影書院、蕭壠文化園區電影館等文化場館的播映機制，提供市民朋友持續欣賞藝文電影的管道和選擇；同時也期許持續透過南方影展、in台南無影藏文資影展等影展，培養台南藝文電影與紀錄片的觀影人口。

文化局長謝仕淵表示，文化局過去除與真善美戲院合作舉辦各式活動，如《尋找湯德章》、《八戒》包場與映後座談等等。但目前國內影視產業面對國際串流平台的崛起和實體營運成本的上升，文化局配合文化部的「文化幣」政策，鼓勵青年族群走入電影院好好看場自己喜歡的電影。此外，文化局場館如台南文化中心藝文沙龍週末上午也提供30席座位給民眾免費觀影，如《小偷家族》、《言葉之庭》與《怪物的孩子》等知名藝文與議題電影；蕭壠文化園區A5電影館也提供60個座位，不定期配合活動播映親子電影或電影講座。

謝仕淵局長強調，電影院不僅是提供民眾欣賞電影的娛樂場所，電影院一直是各國文化交流和藝術傳播的節點，電影則是傳達理念與時代論述的載體。台南著名的真善美戲院，除了播放商業電影，更以其特別選片藝文電影著稱，通過放映多樣化的電影作品，成為台南市民當代生活不可或缺的精神食糧。未來也將持續與台南市電影院業者保持聯繫與合作，希望持續提供涵養市民藝文的沃土。

文化局介紹，台南真善美劇院舊址即日治時期台南著名戲院「宮古座」的所在地，戰後則由中影股份有限公司接收，改名延平戲院持續經營。中影於2018年斥資上億更新播映設備，同時規劃在影院空間內保留過去宮古座的元素與復古風格，成為台南在地著名藝文電影院。然因疫情與後疫情時代影響，全球視聽習慣改變與OTT(Over-the-top media services網際網路串聯媒體服務)頻道的興起，包含真善美戲院等全國許多實體電影院皆遭遇巨大衝擊，並面臨營運及轉型壓力，這也將是文化局未來仍需持續努力與扶植影視產業鏈的重要工作。