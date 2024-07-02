不是新冠、流感！「發高燒4天」肌肉痠痛　她狂咳崩潰：病毒很毒

▲發高燒後就狂咳。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

近期各種病毒大亂鬥，不只新冠疫情又起，還有腸病毒、感冒病毒等等，一名網友表示，最近感染一個病毒，不是新冠也不是流感，發高燒4天，還伴隨著劇烈頭痛、肌肉痠痛，但呼吸道卻沒有異狀，醫生也不確定是什麼病毒，只能針對症狀開藥治療，對此，網友猜測原PO是感染人類間質肺炎病毒（hMPV）或黴漿菌肺炎。

網友在Threads發文，最近感染了一種非常毒的病毒，病情初期直接發高燒，持續了4天，並伴隨劇烈的頭痛和肌肉痠痛，但呼吸道都沒有任何症狀，當發燒狀況稍微緩和後，卻開始嚴重咳嗽，「好像肺炎的那種咳嗽」，以為自己確診，不過新冠和流感的篩檢結果都是陰性。

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她表示，醫師並沒有具體告知感染的是什麼病毒，只給了一些緩解症狀的藥物，「因為醫院說只能針對症狀治療，驗什麼病毒並沒有什麼幫助」，她也提醒大家要注意身體健康。

貼文曝光，網友依照原PO的症狀，猜測可能是人類間質肺炎病毒（hMPV）或黴漿菌肺炎，「感覺是黴漿菌，我們全家都中，可自費檢驗，對症下藥康復比較快」、「我發燒了10天，每天都燒到38.5度，驗新冠跟流感，都是陰性」、「是hMPV人類間質肺炎病毒，有快篩但要自費，特徵是痰超級多」。

何謂人類間質肺炎病毒？根據衛福部刊載資料、長庚兒童醫院兒童感染科指出，hMPV病毒為2001年由荷蘭學者所發現的新型感染人類呼吸道的病毒，臨床上表現類似呼吸道融合病毒，恐導致上下呼吸道感染，並會在嬰幼兒、免疫功能低下及慢性疾病患者造成嚴重感染，甚至呼吸衰竭，其中咳嗽、鼻塞是最常見的臨床症狀；治療上以支持性療法為主，無特殊抗病毒藥物或免疫球蛋白可使用。