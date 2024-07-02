驚悚影片曝！4歲女兒愛的抱抱變「裸絞」　爸爸秒昏死後仰砸地

記者鄭思楠／綜合報導

寶貝女兒跟爸爸玩鬧時，卻突發驚險一幕！6月26日，四川綿陽一名陶姓父親在關門簾時，4歲的女兒從後面摟住他的脖子，給他一個愛的抱抱。沒想到，他起身時孩子未鬆手，幾秒鐘後陶男突然失去意識後仰倒地。

▲4歲女愛的抱抱變「裸絞」。（圖／翻攝自影片）

據《魯中晨報》報導，陶男表示，剛好勒住頸動脈竇，聽到女兒哭聲後醒來，他們第一時間去醫院做了檢查，現在已經沒事了，發影片是為提醒大家這樣很危險，不要模仿。

影片顯示，當時女兒從爸爸背後跑過來，抱住爸爸的脖子。爸爸站起身後，幾秒內失去意識，兩個人當場倒地重摔。

後來意識恢復，爸爸爬起來第一時間查看女兒的情況。家屬表示，兩人頭上都摔了一個包，所幸現在已經沒事了。

醫生表示，這跟裸絞一個原理，剛好勒住頸動脈竇。

頸動脈竇位於脖子兩側，大概與喉結齊平，距離5-6公分的位置。它是血壓的壓力感受器，當血壓升高時，它會調節心臟、血管，使其下降，反之亦然。頸動脈竇受到一定壓力時，會導致心跳降低、血壓下降，甚至引發暈厥。如果壓力過大，時間過長，可能導致死亡。

影片看得網友們心驚膽戰，「摔下去那一下真的太危險了，兩個人都後腦著地，還好沒事」、「萬幸啊，頭都著地了」、「我第一反應是孩子頭可磕疼了…，哐的一下」、「倒地的時候嚇死我了」、「這樣勒是很難受的，我女兒三歲，有次勒我直接把我臉勒紅了，然後我用力拍她的手」。