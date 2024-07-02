回收布料再利用　 點亮台南北區華德波比公園

▲台南市北區區區公所與華德里宋藍美玉里長，回收布料活化佈置華德里6座社區公園裡的貓頭鷹波比家族，30隻貓頭鷹全部穿上台南400紅色布料的各種造型，象徵喜氣迎門，大紅大利。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市北區區區公所與華德里宋藍美玉里長，回收再利用去年賀年吉祥物「愛麗絲」兔的台南400圍巾布料，活化佈置華德里6座社區公園裡的貓頭鷹波比家族，30隻貓頭鷹全部穿上台南400紅色布料的各種造型，象徵喜氣迎門，大紅大利。

華德里是北區最多公園的里，共計有孝德公園、育北公園、華德公園、鄭子寮公園、順德公園和正德公園共6座鄰里公園，6座公園 30隻取名為「波比」的「貓頭鷹」，宋里長說「波比」取自「保佑」的台語諧音，目的是希望住在擁有最多公園的華德里居民們都受到公園綠意的保佑，多到公園走走保佑身體健康，並由象徵智慧的貓頭鷹讓大小朋友們能夠聰明保健。

本次6座公園的佈置全由里長及其女兒，利用回收布料，巧手親自車縫，作成各式的貓頭鷹裝扮造型，有裙子、披風、蝴蝶結、書包、拐杖及衣服等等來點亮鄰里公園，讓人看公園像在辦喜事一樣，喜氣的紅色在綠意一片的公園裡非常亮眼，相當吸睛，歡迎大家前往欣賞華德里長的用心佈置的波比公園。

潘寶淑區長表示，北區華德里轄內6座社區公園，每座公園在里長用心經營下各自塑造出不同的特色，例如位於北安橋旁的鄭子寮公園是台南市第一座兒童滑步車遊戲場的特色公園、孝德公園是有擁有5座溜滑梯大型綜合遊具及適合親子散步的休閒運動公園、育北公園具有落葉堆肥站及蜜源植物區的生態公園、順德公園和正德公園是種植澳洲茶樹及香草植物的景觀公園，另外華德公園今年也獲得內政部補助500萬元，將規劃一座融合在地特色的遊戲場。

華德里所認養的6座社區公園，也是北區各里認養公園最多的，里長為了讓每座公園都保持環境整潔，幾乎每天清晨與志工們前來打掃，在不辭辛勞的細心呵護下，每年的市府公園綠地認養人組考核成績都名列前矛，更是讓人欽佩。