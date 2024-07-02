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訓練再訓練！　台南市消防提升初期指揮與團隊默契

▲台南市消防局特別舉辦初任指揮官訓練，此次的培訓將有助提升初任幹部火災指揮能力與素養。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局特別舉辦初任指揮官訓練，此次的培訓將有助提升初任幹部火災指揮能力與素養。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局為提升初任幹部在火災現場指揮和狀況判斷能力以及熟練各項戰技、戰術必要技能並建立救災安全正確觀念，特別舉辦初任指揮官訓練，此次的培訓將有助提升初任幹部火災指揮能力與素養。

▲台南市消防局特別舉辦初任指揮官訓練，此次的培訓將有助提升初任幹部火災指揮能力與素養。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市消防局為強化初任幹部指揮技巧和決策能力，使其能有效組織和指揮團隊行動，透過實際情境操作，強化指揮官快速判斷應變能力，同時也培養幹部對救災戰技實際操作技巧，強化安全觀念，包括災害意識和緊急處置策略，確保有效運用各類基本救災器材。

▲台南市消防局特別舉辦初任指揮官訓練，此次的培訓將有助提升初任幹部火災指揮能力與素養。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，這次訓練不僅在於強化消防局初任幹部技能，更重要的是建立他們對救災安全正確理念，以確保在執行任務時的安全，期望幹部能夠在面對突發災害時保持冷靜、迅速做出正確判斷，有效率地展開救援行動，降低災害對市民生命和財產造成的損害。

▲台南市消防局特別舉辦初任指揮官訓練，此次的培訓將有助提升初任幹部火災指揮能力與素養。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，火災和其他災害發生時，團隊救災啟動刻不容緩，因此，此次訓練不僅可提升幹部技能水平，還強化他們在危機時刻的應變能力和領導素養。透過實際操作，學會如何迅速而準確地評估情況，有效地指揮救援行動，並在最短的時間內控制災害範圍和妥善解決問題，保護市民的生命和財產安全。

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