台中第3條捷運來了！交部通過中捷橘線可行性研究　盧秀燕說話了

▲台中第三條捷運(橘線)全長約29.23公里，共設26座車站，包括15座高架車站、11座地下車站。（圖／台中市政府提供）



記者游瓊華／台中報導

交通部今(2)日宣布台中機場捷運（橘線）可行性研究計畫審查通過，但有附帶決議。對此，市長盧秀燕表示，感謝中央支持機場捷運計畫，台中機捷可行性研究通過交通部審查，加上捷運綠線、藍線，未來台中捷運將構成雙十字軸線，實現「捷運大台中」的願景。

交通部今(2)日召開「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫審查委員會」第67次審查會議，由交通部政務次長伍勝園主持，台中市副市長黃國榮率領市府團隊出席，立委楊瓊瓔、黃健豪、廖偉翔也到場關心。

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黃國榮表示，機場捷運的推動對於台中發展至關重要，目前國內4座國際機場，僅剩台中機場未有聯外捷運，市府積極推動機場捷運計畫，並以「台中機場2035年整體規劃」為上位計畫，台中機捷可行性研究後續獲行政院核定後，將儘快啟動規劃設計及後續工程。

▲交通部今(2)日召開「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫審查委員會」，宣布通過台中捷運橘線可行性研究。（圖／台中市政府提供）



台中交通局長葉昭甫說明，依據台中機捷可行性研究內容，總經費共1396.35億元，以台中市的門戶台中國際機場為起點，路線行經大雅市區、水湳經貿園區、一中商圈、台中車站、中興大學、台中軟體園區等地點，終點鄰近於霧峰區省諮議會，路線全長約29.23公里，共設26座車站，包括15座高架車站、11座地下車站。

交通局指出，後續將依據與會委員及機關代表意見修正報告書內容，包含重要轉乘場站便利性、軌道配置及營運模式，以及重新檢核財務計畫估算等項目，修正後將盡速提報交通部呈轉行政院審議，若順利核定，接續啟動綜合規劃、用地取得、設計、發包等工程，距離完工估計需時14年。