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社會 社會焦點 保障人權

13條通緝犯落網！敗在想吃台中80年鳳梨冰　帶著妻小全台逃

記者許權毅／台中報導

一名29歲何男身揹13條毒品、竊盜通緝，近日帶著老婆、4個月大女兒藏匿到台中市，上月28日正好是何男生日前一天，便跑到豐原廟東夜市逛街，正準備購買80年鳳梨冰時，員警從後方突襲控制，當場將他逮捕，讓何男老婆、店家都傻眼不已。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲一名29歲何男身揹13條通緝案件，近日生日跑來台中玩，要購買鳳梨冰時落網。（圖／記者許權毅翻攝）

大雅警分局27日執勤社區警政工作時，利用車籍軌跡鎖定一名何姓通緝犯出沒在台中市。該名何男被新北、士林、桃園、台中、高雄以及屏東等多地院檢通緝，總計「13條通」，案件都是毒品與竊盜案件。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

近日，何男開著老婆的車子，帶著妻小轉展到台中市某旅館藏匿，不料已經被警方給鎖定。6月28日，埋伏警方發現他駕車前往豐原廟東夜市方向，並一路尾隨，狡猾何男還不時左顧右盼，就怕警方找上門，直到看見「80年老店金樹冰果室」，才上前要買一杯鳳梨冰，正卸下戒心時，員警一個箭步衝上前，從後方將他控制，要求蹲地配合。

何男自知有大量通緝案件被警方鎖定，馬上坦言「知道警察在找他」，但一旁的老婆嚇到不知所措，鳳梨冰店家老闆娘也被眼前場景嚇到。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

警方在何男包包中又搜出2粒卡西酮錠劑，經檢驗呈三級毒品卡西酮陽性反應，後續依毒品危害防制條例及13案通緝解送台中地檢署。

何男供稱，因毒品、竊盜等13案在身需要入獄4年，卻有才出生4個月大的女兒要照顧，才會四處躲避警方查緝，也沒想到會在生日前夕與妻子外處逛街遭逮，來不及過生日的何男只好無奈與妻子告別，乖乖入監伏法。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

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