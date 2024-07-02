　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

毒蟲被抓鬆一口氣！主動掏毒喊要戒　「怕變成孩子壞榜樣」

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中一名賴男吸毒毒品被抓，主動交出毒品，並向警方說也希望戒毒，怕成為孩子壞榜樣 。（圖／記者許權毅翻攝）

記者許權毅／台中報導

台中市一名賴姓毒蟲上月10日駕車行經北區時，因停等紅燈時超越停止線引起警方注意，警方上前攔查時，賴男雙手抖個不停，還馬上坦承車上有毒品，員警搜出海洛因、安非他命後，賴男反而「不抖了」，供稱剛好希望戒毒，就怕成為孩子的壞榜樣，如今被抓，心中大石也放下了。

第二警分局永興所長邱柏昌、員警唐瑋駿在6月10日深夜1時許執行守望勤務，巡經北區美德街與學士路口時，發現一輛轎車違規超越停止線。經查，該車駕駛為48歲賴姓男子，一下車卻神情緊張、雙手狂抖，讓警方心中警鈴大響，直覺有異常。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

沒想到，賴男大方坦承車上有毒品，並且主動拿出包包內海洛因2包（總毛重2.03公克）、安非他命1小罐及4包（總毛重32.64公克）、吸食器2組、電子磅秤1個等贓證物。

賴男事後向警方供稱，因為已有小孩怕成為壞榜樣，也不想一直讓家裡擔心，所以一直想戒毒，但知易難行。現在被員警攔查下來，反而放下心中大石頭，心情放輕鬆下手反而不抖了，與一開始緊張兮兮的神情天差地遠。

全案經警詢後，將賴男依違反毒品危害防制條例罪嫌移送台中地檢署偵辦，並採樣送驗，以查明賴男是否有涉嫌毒駕危害其他用路人情形。

ET快訊
旅行社網站爆BUG！　大阪來回機票1613元：已出票
田中千繪寄「台灣1水果」回日本！　媽一聽金額：不敢相信
一票人狂推「台灣1景點世界第一」！　外國人也讚：很震撼
首爾9死重大車禍！　監視器影像曝光
蘋果3傳奇產品列「過時產品」！　不再保證維修

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

沒農業背景還能自學改良　無業男民宅種植大麻！市值1200萬

北市違停猴拒檢逃逸！逆向蛇行還闖紅燈　下秒困車陣遭壓制上銬

埔里市區路邊停車收費啟動...沿線淨空畫面曝！賓士挑黃線停

慘摔片！汐止三寶闖紅燈左轉　害直行騎士撞上進加護

毒蟲被抓鬆一口氣！主動掏毒喊要戒　「怕變成孩子壞榜樣」

高雄「小太陽」鸚鵡迷航！10天後現身屏東　枋寮警助人鳥團圓

有錢玩遊戲卻不還1000！欠債男嗆：不然要怎樣　遭3人圍殺刺腿

彰化慣竊偷名車、衝撞4警車...還撞傷無辜騎士　判決出爐

「混肥料下腳料」私菸便宜賣...加甘味劑掩惡臭　削億元6人被逮

屏東轎車不明原因側翻　女駕駛受困獲救

無人拉麵公審客人挨轟　霸氣闆娘：別挑戰底線

3歲娃衛生紙魔術秀！　意外答案全部人笑翻

avantgardey信義區快閃表演　甩髮齊舞〈姐姐〉嗨翻全場

娶越南妻「為生娃」被罵　40歲型男：台女要求高

Faouzia狂飆《來自天堂的魔鬼》　中文超標準..主持人：吃了鄧紫棋？

駕駛趁紅燈急下車「光速買早餐」　84秒後衝回座...網：時間管理大師

扮「裝熟陌生人」拐兒　被神回：我爸沒朋友

陶晶瑩女兒荳荳突上台　爆料叔叔阿姨喝酒爬來爬去

不滿女乘客沒讓博愛座！　特勤退伍伯：是男的我就打妳

迪士尼遇怪男緊貼跟拍　員工見狀幫解決困境！

沒農業背景還能自學改良　無業男民宅種植大麻！市值1200萬

北市違停猴拒檢逃逸！逆向蛇行還闖紅燈　下秒困車陣遭壓制上銬

埔里市區路邊停車收費啟動...沿線淨空畫面曝！賓士挑黃線停

慘摔片！汐止三寶闖紅燈左轉　害直行騎士撞上進加護

毒蟲被抓鬆一口氣！主動掏毒喊要戒　「怕變成孩子壞榜樣」

高雄「小太陽」鸚鵡迷航！10天後現身屏東　枋寮警助人鳥團圓

有錢玩遊戲卻不還1000！欠債男嗆：不然要怎樣　遭3人圍殺刺腿

彰化慣竊偷名車、衝撞4警車...還撞傷無辜騎士　判決出爐

「混肥料下腳料」私菸便宜賣...加甘味劑掩惡臭　削億元6人被逮

屏東轎車不明原因側翻　女駕駛受困獲救

林志穎一家出遊美國迪士尼　兒Kimi暴風成長追上爸爸

獨／李蒨蓉先有後婚天天陷冷戰　老公李德立出面爆婚姻現況

沒農業背景還能自學改良　無業男民宅種植大麻！市值1200萬

新版婦幼停車標誌改走「簡潔風」　交通部今起預告修法

旅行社網站爆BUG「大阪來回機票1613元」！手刀粉驚喜：已出票

北市違停猴拒檢逃逸！逆向蛇行還闖紅燈　下秒困車陣遭壓制上銬

小S演動力火車MV「激情床戲」引熱議　男主角超狂身份曝光！

「飛越魔獸的男人」旅日歸來　台鋼獵鷹宣布劉駿霆歸隊

沐書香話融合　第十六屆海峽論壇·海峽閱讀大會於福建開幕

陸油罐車「極限使用」裝完化工煤油裝大豆油　司機擦拭油口避檢

林森北路天降90cm鋼筋！　騎士路過遭砸傷摔車倒地

社會熱門新聞

「八大猴子入侵」北部大學搭訕找小姐　法官竟不罰

阿北好心3貼載下山「釀1死1傷」　獲家屬無條件原諒

困透天厝電梯　台南「包包天后」遇火警亡

獨／淡水捷運站活春宮　姊弟檔情侶被起訴

快訊／24旅客遊金門食物中毒！5人上吐下瀉

即／黃子佼、賀軍翔涉性侵　北檢將傳喚2人開庭

惡男酒瓶爆頭超商店員　打成腦震盪

女爛醉痛醒驚覺失身　惡狼竟是母親男友孫子

大寮「移工假日天堂」被抄毒　熱褲妹趴地受檢

汐止街頭14人互毆鋁棒砸車　警開槍喝令趴下

即／賓士男朝AIT按喇叭　又衝撞總統府花臺！

即／豪雨狂炸花蓮！秀林鄉和平村宣布「停止上班上課」

賓士E200衝總統府影片曝！駕駛全身名牌行頭驚人

賓士E200哥衝撞總統府　移送喊：我老婆是共諜

更多熱門

相關新聞

達麗每坪97萬出手　5.7億加碼台中14期洲際段

達麗每坪97萬出手　5.7億加碼台中14期洲際段

台中房市熱區14期重劃區，再傳出上市櫃公司加碼獵地，達麗建設（6177）公告砸下逾5.71億元拿下14期洲際段582.8坪土地，拆算單價高達97萬元，麗建設公關法務室副總經理廖政雄表示，看俏台中房市，不過此塊基地尚未有初步規劃。

13條通緝犯落網　敗在想吃80年鳳梨冰

13條通緝犯落網　敗在想吃80年鳳梨冰

「勇闖產業故事館」免費親子共學7月6場次被秒殺

「勇闖產業故事館」免費親子共學7月6場次被秒殺

台中捷運橘線視為「黃金線」　李孟諺：參考藍線以但書核定

台中捷運橘線視為「黃金線」　李孟諺：參考藍線以但書核定

台中騎士醫院前對撞轎車　機車如遭分解

台中騎士醫院前對撞轎車　機車如遭分解

關鍵字：

台中毒品毒蟲孩子小孩北區

讀者迴響

熱門新聞

爆乳女大鬧台北101！　網揭是「台灣人」失控原因曝光

60%人確診已晚期！醫揭「男生特有癌」3警訊別拖了

8天前預言羽球小將死亡悲劇！PO我是穿越者全網超毛

14歲屁孩花500「全臉刺青」！2年就後悔

2千坪水樂園開了！全民通通299元爽玩

薔薔妹被綠直播吵架「被女友打巴掌」！4萬人看傻

波音787遇強烈亂流迫降！　30人傷

營造老闆淪北車街友！　無奈揭原因：人啊不要驕傲

「八大猴子入侵」北部大學搭訕找小姐　法官竟不罰

林千又砸12萬空運LV巧克力全融化

AV女優曬婚禮穿搭被讚滿分　老司機暈了

吳亦凡坐牢媽想賣車換錢　千萬BRABUS G800售價曝

阿北好心3貼載下山「釀1死1傷」　獲家屬無條件原諒

全球最佳大學排行　2私校擠進台灣前5名

抓到外遇「孩讀高中才離婚」　妻拿2間房、孩24間

更多

最夯影音

更多

無人拉麵公審客人挨轟　霸氣闆娘：別挑戰底線

3歲娃衛生紙魔術秀！　意外答案全部人笑翻

avantgardey信義區快閃表演　甩髮齊舞〈姐姐〉嗨翻全場

娶越南妻「為生娃」被罵　40歲型男：台女要求高

Faouzia狂飆《來自天堂的魔鬼》　中文超標準..主持人：吃了鄧紫棋？

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面