毒蟲被抓鬆一口氣！主動掏毒喊要戒　「怕變成孩子壞榜樣」

▲台中一名賴男吸毒毒品被抓，主動交出毒品，並向警方說也希望戒毒，怕成為孩子壞榜樣 。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中市一名賴姓毒蟲上月10日駕車行經北區時，因停等紅燈時超越停止線引起警方注意，警方上前攔查時，賴男雙手抖個不停，還馬上坦承車上有毒品，員警搜出海洛因、安非他命後，賴男反而「不抖了」，供稱剛好希望戒毒，就怕成為孩子的壞榜樣，如今被抓，心中大石也放下了。

第二警分局永興所長邱柏昌、員警唐瑋駿在6月10日深夜1時許執行守望勤務，巡經北區美德街與學士路口時，發現一輛轎車違規超越停止線。經查，該車駕駛為48歲賴姓男子，一下車卻神情緊張、雙手狂抖，讓警方心中警鈴大響，直覺有異常。

沒想到，賴男大方坦承車上有毒品，並且主動拿出包包內海洛因2包（總毛重2.03公克）、安非他命1小罐及4包（總毛重32.64公克）、吸食器2組、電子磅秤1個等贓證物。

賴男事後向警方供稱，因為已有小孩怕成為壞榜樣，也不想一直讓家裡擔心，所以一直想戒毒，但知易難行。現在被員警攔查下來，反而放下心中大石頭，心情放輕鬆下手反而不抖了，與一開始緊張兮兮的神情天差地遠。

全案經警詢後，將賴男依違反毒品危害防制條例罪嫌移送台中地檢署偵辦，並採樣送驗，以查明賴男是否有涉嫌毒駕危害其他用路人情形。