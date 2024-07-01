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以軍坦克朝加薩民宅開火6死　希法醫院院長獲釋畫面曝光

▲▼ 以軍坦克6月27日在加薩邊境附近演習。（圖／路透）

▲以軍坦克6月27日在加薩邊境附近演習。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列至今仍持續攻擊加薩走廊，以軍6月30日進入加薩北部西傑亞區（Shejaia），同時進入南部城市拉法的中西部，摧毀多棟民宅，造成至少6名巴勒斯坦人死亡。在此之際，以色列釋放55名巴勒斯坦人返回加薩，其中包括加薩最大醫院希法醫院院長。

路透報導，以軍坦克4天前重新開進西傑亞區，朝多棟民宅建築物開火攻擊，導致當地家庭受困，無法逃離。以軍宣稱過去這幾天在西傑亞區的軍事行動擊殺多名巴勒斯坦槍手，並在聯合國學校內部發現軍事基礎設施、數十件武器與情資文件。

以色列總理納坦雅胡6月30日在內閣會議重申要除掉哈瑪斯，「我們會持續戰鬥直到實現所有目標：殲滅哈瑪斯、釋放我們所有人質、確保加薩不再對以色列構成威脅、讓居民安全返回北部與南部的家。」

另據巴勒斯坦媒體最新消息，以色列已釋放大約55名巴勒斯坦人回到加薩走廊，包括希法醫院院長薩爾米亞（Mohammad Abu Salmiya）。薩爾米亞是在去年11月被以色列國防軍逮捕並關押至今，罪名是涉嫌允許哈瑪斯把希法醫院作為行動中心。

畫面顯示，薩爾米亞返回加薩時受到眾人歡迎。以色列時報指出，以色列在確定被拘留的加薩群眾不涉嫌參與恐怖活動之後，會定期把這些人送回加薩走廊。

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