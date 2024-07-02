土星逆行！　3星座「好的影響」

▲巨蟹座會更加珍惜與家人和朋友的關係。（示意圖／記者李毓康攝）



記者陳俊宏／綜合報導

塔羅牌老師艾菲爾分享，6/29土星逆行雙魚座！這次逆行期為6/29至11/14，他並點名巨蟹座、天蠍座、雙魚座有「好的影響」。

巨蟹座

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這段時間你會感覺到內心更穩定、更平靜，能夠更清晰看見自己的未來方向。你的直覺和內在智慧將會增強，使你在做決策時更有自信和果斷。

在個人關係和家庭生活方面，你會更加珍惜與家人和朋友的關係，並能夠解決一些長期以來的誤解和分歧。這是一個適合療癒過去傷痛，和重新建立深厚連結的時期。

天蠍座

將帶來創造力與靈感提升，你會發現自己對藝術、音樂和寫作等創意活動，有更強的興趣和投入。在這段時間，你可以利用逆行的能量，來重新評估你的創作方向，並找到新的靈感來源。

此外，你的直覺和洞察力將會加強，使你能夠更準確理解他人的需求和情感，從而在社交和人際關係中，取得更多成功和滿足。

雙魚座

土星逆行在你的本命星座雙魚座，帶來深刻內省和自我成長。你會被迫面對自己的恐懼和不安，並且有機會透過內心探索，來療癒過去的創傷。

在這段時間，你的精神世界將會得到豐富和提升，對靈性和哲學的興趣也會增強。你會發現自己更加堅定和有韌性，能夠面對生活中的挑戰，並從中學習，這是一個適合反思和個人成長的時期。

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