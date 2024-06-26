　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

小人來了！　4星座下半年當心

▲▼人潮,信義區,信義威秀,經濟,逛街,錢潮,商機（圖／ETtoday資料照）

▲天秤座要小心朋友背叛。（示意圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

塔羅牌老師艾菲爾提醒，今年下半年水瓶座、處女座、牡羊座、天秤座要注意防範小人，他們可能暗中破壞你的計畫，讓你無法順利達成目標。

水瓶座：鄰居不合、互相抱怨

[廣告]請繼續往下閱讀...

水瓶座可能會面臨鄰里關係不和諧，鄰居之間的小摩擦可能會頻繁發生，可能是因為一些瑣碎事情，例如噪音問題、垃圾處理、停車位等等。

這些小事可能會讓你感到煩躁和壓力，隨著時間推移，互相抱怨和誤解可能會累積，使得原本和平的居住環境，變得緊張和不舒服。

建議你保持冷靜，運用智慧和耐心來處理問題，試著與鄰居進行理性和建設性的對話，尋求雙方都能接受的解決方案，避免與小人發生正面衝突，維護自己的心理健康和居住品質。

處女座：合作摩擦、誤會增加

處女座在職場合作上需要特別小心，可能會發現與合作夥伴之間的誤會增多，這些誤會可能源自於溝通不良，或彼此期望不一致，這種摩擦可能會導致專案進展受阻，甚至影響到整個團隊的工作氣氛。

此外，你也可能會發現自己被捲入一些小人是非中，這些小人可能會利用誤會挑起矛盾，從中作梗。

建議你在這段時間內，保持高度專業和謹慎，及時與合作夥伴溝通，解決誤會和問題，不給小人可乘之機。保持耐心和冷靜，專注於你的目標和工作，這樣才能有效應對這些挑戰，並保持工作順利進行。

牡羊座：糊里糊塗、小心被騙

牡羊座將面臨直覺和行動力的雙重考驗，這段期間可能會遇到需要即時反應的情況，需要迅速做出決定和行動。然而，同時也要警惕周圍環境中的潛在風險，以免陷入不懷好意者設下的陷阱。

特別是在商業交易或個人關係中，一時糊塗可能會帶來後患，建議在做出任何重要決策之前，充分考慮各種可能性，並尋求可靠的第二意見。

這段時間將是學習如何平衡衝動與謹慎的重要時刻，透過提升警覺性和更精確的判斷力，你能夠有效應對來自外界的挑戰，同時保持自身行動力和獨立思考能力。

天秤座：朋友背叛、信任破裂

天秤座在友誼方面需要特別警覺，可能會遇到朋友背叛，這將導致你內心深處的信任受到重創。在這段時間裡，建議你慎重選擇交友的對象，不要太輕信他人。

更要加強與那些被你視為真正可靠的朋友之間的聯繫，這些人將在你需要支持和理解時，給予你最大的支持。

在處理人際關係時，保持謹慎是至關重要的，要時時注意小心那些可能想要從中作梗的人，避免他們的負面影響，影響你的情緒和日常生活。透過這種方式，你可以更好保護自己免受友誼上的不良影響。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

ET快訊
台中「安妮公主花園」遇火劫　暫停營運！預約全額退費
陸元琪媽媽病逝！　慟哭：原來放棄急救要這麼大勇氣
快訊／台積電漲12元至957　指數漲逾150點收復2萬3
新北男墜樓「撞上女行人」！滿身血倒地　1死1傷
快訊／上班注意！　國1三重段追撞塞爆
快訊／6月狂谷沒有極限！大谷首打席炸裂近9戰第7轟
張書偉賣掉17年婚前房！婚後帶謝京穎龜山租房　賣房價差760
網紅遭爆是「社運蟑螂」蹭撈騙　吸金炫富黑料曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

暑假旺季遇火劫！新社「安妮公主花園」暫停營運　預約全額退費

小人來了！　4星座下半年當心

大哥全身百萬刺青！　醫PO合照「可愛小物」反成亮點

新冠幼兒重症連爆！7月提前進入高峰　疾管署示警：3病毒同時流行

百萬抖音網美偷住台5年　現況曝光

颱風生不出來！　酷熱到7月上旬

孕婦上胎兒早逝「這胎生回來」　台大醫曝過程：抱在手上才是真的

UberEats沒人送「取消還被收錢」　1招全額退費

今明最熱！　「超級夏天」來了

正妹YouTuber「北車地下街」被襲胸！　老色狼被錄下

夫妻對拜頭低就管錢　職軍尪秒趴下不退讓

周杰倫「8月空下來了」演唱會有譜？　在等大巨蛋：趕快回覆我

3台灣人在柬埔寨被抓 恐終身監禁｜20240625 ET午間新聞

唐治平現身宜蘭「狂晃頭」　在頭城被警關切大聲吼罵

小S久沒愛愛：那個都換好幾個　是金智媛粉絲求記者「拿立牌合照」

謝金燕《浪姐5》直播飆唱〈練舞功〉　　超穩舞台嗨翻：希望大家記得我！

金智媛趁空送粉「臉頰愛心」超Q　千人擠爆東區她聽尖叫害羞惹

全新小黃裝安卓主機突竄火　中控台全毀！運將這下心碎了

周杰倫8月空下來了！　要大巨蛋快回信！

孫鵬救回婚姻載狄鶯出門 壞習慣被直擊｜20240625 ET午間新聞

暑假旺季遇火劫！新社「安妮公主花園」暫停營運　預約全額退費

小人來了！　4星座下半年當心

大哥全身百萬刺青！　醫PO合照「可愛小物」反成亮點

新冠幼兒重症連爆！7月提前進入高峰　疾管署示警：3病毒同時流行

百萬抖音網美偷住台5年　現況曝光

颱風生不出來！　酷熱到7月上旬

孕婦上胎兒早逝「這胎生回來」　台大醫曝過程：抱在手上才是真的

UberEats沒人送「取消還被收錢」　1招全額退費

今明最熱！　「超級夏天」來了

正妹YouTuber「北車地下街」被襲胸！　老色狼被錄下

用希特勒暗喻賴清德遭府批評　柯文哲：個人凌駕法律是獨裁第一步

《咒術迴戰》展將開跑　澀谷滿版草圖廣告超抽象考驗信仰

陸元琪媽媽病逝！慟哭：原來放棄急救要這麼大勇氣　等2孫趕到院才離世

暑假旺季遇火劫！新社「安妮公主花園」暫停營運　預約全額退費

美總統大選辯論「創6項先例」一次看！　拜登選位置有玄機

台積電漲12元至957　指數漲逾150點收復2萬3

痘痘肌必學！皮膚科醫師教「正確用酸法」　改善粉刺痘痘和粗大毛孔

AI推發電大產業！　謝金河要童子賢研究「核電技術都不在台灣」

新北男墜樓「撞上女行人」！滿身是血倒地　1死1傷

小人來了！　4星座下半年當心

白文鳥閉眼仰躺「煮沸熱水」被瘋傳　飼主急貼真相笑翻12萬人！

生活熱門新聞

正妹YouTuber「北車地下街」被襲胸！　老色狼被錄下

台女帛琉觀光　遭海關檢查私密處

無糖手搖飲暗藏「熱量陷阱」！減重醫示警

即／高雄8歲男童染A流不幸亡　最新疫調曝光

今明最熱！　「超級夏天」來了

「4星座」6月底開始轉旺！把握1關鍵財運愛情雙收

搭機遇K董！女被他身高驚呆：本人好高

西北雨！　今「下最多」地區曝

今西北雨恐到晚上　「下最大」地區曝

百貨徵人列7大工作內容　起薪氣炸網

今彩539頭獎2注中獎　獎落2縣市

挑選高麗菜2關鍵　一般人常買錯

百萬抖音網美偷住台5年　現況曝光

外國人買地瓜球　一動作被制止

更多熱門

相關新聞

小孟老師／6月26日星座運勢

小孟老師／6月26日星座運勢

小孟老師每日星座運勢解析，6月26日如下：

「報復心最強」星座Top 3

「報復心最強」星座Top 3

小孟老師／6月25日星座運勢

小孟老師／6月25日星座運勢

「4星座」7月健康運勢爛！　命理師：天秤小心確診

「4星座」7月健康運勢爛！　命理師：天秤小心確診

12星座一周運勢6／24～6／30

12星座一周運勢6／24～6／30

關鍵字：

星座小人塔羅牌老師艾菲爾

讀者迴響

熱門新聞

正妹YouTuber「北車地下街」被襲胸！　老色狼被錄下

台北妹子下體除毛遭性侵！做一半遭逞慾

周杰倫金智媛現身　警車撞上900萬豪車

台女帛琉觀光　遭海關檢查私密處

保姆狠心虐童被逮　本尊曝光像極韓系美女

好多人咳嗽！　醫示警「有7症狀」別拖了

超商茶葉蛋降價了！單顆9元有找

愛孫失蹤114天嬤求助　警查出他出境泰國

禾馨名醫割破網美腸子！切子宮肌瘤出事了

無糖手搖飲暗藏「熱量陷阱」！減重醫示警

女獄警床技征服重刑犯　與多名囚犯性愛

太陽花女神劉喬安復活！　瞎扯「讓世界上架台灣」連環騙

25歲科技新貴號稱投1764億「造芯」 2年後欠款420萬宣告破產

龍天翔酒後不付車資　遭警壓制管束

新北男墜樓撞到路過女　男無呼吸搶救

更多

最夯影音

更多

夫妻對拜頭低就管錢　職軍尪秒趴下不退讓

周杰倫「8月空下來了」演唱會有譜？　在等大巨蛋：趕快回覆我

3台灣人在柬埔寨被抓 恐終身監禁｜20240625 ET午間新聞

唐治平現身宜蘭「狂晃頭」　在頭城被警關切大聲吼罵

小S久沒愛愛：那個都換好幾個　是金智媛粉絲求記者「拿立牌合照」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面