小人來了！　4星座下半年當心

▲天秤座要小心朋友背叛。（示意圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

塔羅牌老師艾菲爾提醒，今年下半年水瓶座、處女座、牡羊座、天秤座要注意防範小人，他們可能暗中破壞你的計畫，讓你無法順利達成目標。

水瓶座：鄰居不合、互相抱怨

[廣告]請繼續往下閱讀...

水瓶座可能會面臨鄰里關係不和諧，鄰居之間的小摩擦可能會頻繁發生，可能是因為一些瑣碎事情，例如噪音問題、垃圾處理、停車位等等。

這些小事可能會讓你感到煩躁和壓力，隨著時間推移，互相抱怨和誤解可能會累積，使得原本和平的居住環境，變得緊張和不舒服。

建議你保持冷靜，運用智慧和耐心來處理問題，試著與鄰居進行理性和建設性的對話，尋求雙方都能接受的解決方案，避免與小人發生正面衝突，維護自己的心理健康和居住品質。

處女座：合作摩擦、誤會增加

處女座在職場合作上需要特別小心，可能會發現與合作夥伴之間的誤會增多，這些誤會可能源自於溝通不良，或彼此期望不一致，這種摩擦可能會導致專案進展受阻，甚至影響到整個團隊的工作氣氛。

此外，你也可能會發現自己被捲入一些小人是非中，這些小人可能會利用誤會挑起矛盾，從中作梗。

建議你在這段時間內，保持高度專業和謹慎，及時與合作夥伴溝通，解決誤會和問題，不給小人可乘之機。保持耐心和冷靜，專注於你的目標和工作，這樣才能有效應對這些挑戰，並保持工作順利進行。

牡羊座：糊里糊塗、小心被騙

牡羊座將面臨直覺和行動力的雙重考驗，這段期間可能會遇到需要即時反應的情況，需要迅速做出決定和行動。然而，同時也要警惕周圍環境中的潛在風險，以免陷入不懷好意者設下的陷阱。

特別是在商業交易或個人關係中，一時糊塗可能會帶來後患，建議在做出任何重要決策之前，充分考慮各種可能性，並尋求可靠的第二意見。

這段時間將是學習如何平衡衝動與謹慎的重要時刻，透過提升警覺性和更精確的判斷力，你能夠有效應對來自外界的挑戰，同時保持自身行動力和獨立思考能力。

天秤座：朋友背叛、信任破裂

天秤座在友誼方面需要特別警覺，可能會遇到朋友背叛，這將導致你內心深處的信任受到重創。在這段時間裡，建議你慎重選擇交友的對象，不要太輕信他人。

更要加強與那些被你視為真正可靠的朋友之間的聯繫，這些人將在你需要支持和理解時，給予你最大的支持。

在處理人際關係時，保持謹慎是至關重要的，要時時注意小心那些可能想要從中作梗的人，避免他們的負面影響，影響你的情緒和日常生活。透過這種方式，你可以更好保護自己免受友誼上的不良影響。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。