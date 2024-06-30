土星逆行來了！　3星座當心

▲射手座可能會在家庭和情感方面帶來困擾。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者陳俊宏／綜合報導

塔羅牌老師艾菲爾分享，6/29土星逆行雙魚座！這次逆行期為6/29至11/14，他並點名雙子座、射手座、水瓶座有「壞的影響」。

雙子座

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可能會帶來職業上的困難和延遲，你的工作計畫可能會遇到意想不到的障礙和阻力，使你感到挫折和壓力。在這段時間，你可能需要重新評估職涯目標和策略，並要有更多耐心和毅力，來克服挑戰。

此外，與上司和同事的關係可能會變得緊張和複雜，需要你付出更多的努力，來維持和諧的工作環境。

射手座

可能會在家庭和情感方面帶來壓力和困擾，你可能會感到家庭責任增加，或是與親人關係變得緊張和充滿衝突。這段時間需要花更多時間和精力，處理家庭事務和解決情緒問題。同時，你的內心也會感到壓抑和不安，需要透過自我反思和療癒，來緩解內心的壓力。

水瓶座

可能會對你的財務狀況帶來負面影響，你可能會遇到一些意外開支和財務壓力，使你感到經濟上的不安和困惑。在這段時間，你需要更謹慎管理財務，避免不必要的冒險和風險。同時，你也可能需要重新評估財務目標和計畫，並尋找新的財務成長機會。

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