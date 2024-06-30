　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

土星逆行來了！　3星座當心

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦,崩潰。（圖／記者周亭瑋攝）

▲射手座可能會在家庭和情感方面帶來困擾。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者陳俊宏／綜合報導

塔羅牌老師艾菲爾分享，6/29土星逆行雙魚座！這次逆行期為6/29至11/14，他並點名雙子座、射手座、水瓶座有「壞的影響」。

雙子座

[廣告]請繼續往下閱讀...

可能會帶來職業上的困難和延遲，你的工作計畫可能會遇到意想不到的障礙和阻力，使你感到挫折和壓力。在這段時間，你可能需要重新評估職涯目標和策略，並要有更多耐心和毅力，來克服挑戰。

此外，與上司和同事的關係可能會變得緊張和複雜，需要你付出更多的努力，來維持和諧的工作環境。

射手座

可能會在家庭和情感方面帶來壓力和困擾，你可能會感到家庭責任增加，或是與親人關係變得緊張和充滿衝突。這段時間需要花更多時間和精力，處理家庭事務和解決情緒問題。同時，你的內心也會感到壓抑和不安，需要透過自我反思和療癒，來緩解內心的壓力。

水瓶座

可能會對你的財務狀況帶來負面影響，你可能會遇到一些意外開支和財務壓力，使你感到經濟上的不安和困惑。在這段時間，你需要更謹慎管理財務，避免不必要的冒險和風險。同時，你也可能需要重新評估財務目標和計畫，並尋找新的財務成長機會。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

ET快訊
快訊／大谷再炸裂！6月狂掃11轟　本季第26轟出爐
他英文名同「陳柏惟」！赴港遭扣帶到小房間　本尊：我很抱歉
15歲弟弟得淋病　忍不住無套又一發「沒戴比較爽」
南韓女實況主林家花園中暑昏倒　臉色痛苦「蹲路邊崩潰」畫面曝光
發現「胎便」未及時剖腹…新生兒亡判賠1400萬　名醫怒：真的
順子唱〈回家〉評價翻車！收音挨轟爛到炸…網：聽完差點回老家

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

土星逆行來了！　3星座當心

台灣海峽達30度！　「熱到發燙」一片紅海溫圖曝

長照補助加碼12萬！7月新制懶人包　領免費快篩、250元農粉幣

今明「下最多」地區曝　防西北雨劇烈天氣

併排臨停等8違規「今起不再開放檢舉」　記點限縮警方攔檢取締

自卑、徬徨必讀！日本人氣作家剖析「十牛圖」　找牛=找真實的自己

他英文名同「陳柏惟」！赴港遭扣帶到小房間　本尊：我很抱歉

南韓女實況主林家花園中暑昏倒　臉色痛苦「蹲路邊崩潰」畫面曝光

18縣市高溫警示　恐飆破38度

松山機場停電　台電曝原因：機場「自有設備」故障導致

張書豪向歐陽妮妮求婚成功！　他爆哭求爸媽：希望你可以很疼她

阿弟曝16蹲「蹲一次少一次」　結婚僅辦「百元婚禮」Mei傻眼XD

生物股長飆《火影忍者》神曲　《青鳥》前奏一下..全場嗨炸！

Lulu金曲開場「冒嬰兒聲」突喊卡　大唱〈蘑菇濃湯〉改編成金曲版

出國把柯基寄養在阿嬤家！　牠見主人來接躲椅下不回去

《玩很大》Eason暴衝「猛撞上玻璃」　全場爆笑：演藝事業最高峰XD

MC HotDog熱狗得獎　喊話女兒:把拔要喝到早上!

金曲獎最搶戲：麥克風　「住越高越矮」黃宣蹲馬步

Marz23牽混血辣妻「傲人身材全現」　讚兒子超乖「下秒想抓麥克風XD」

孕妻失控爆哭表達愛　尪耐心聽＋寵溺拭淚

土星逆行來了！　3星座當心

台灣海峽達30度！　「熱到發燙」一片紅海溫圖曝

長照補助加碼12萬！7月新制懶人包　領免費快篩、250元農粉幣

今明「下最多」地區曝　防西北雨劇烈天氣

併排臨停等8違規「今起不再開放檢舉」　記點限縮警方攔檢取締

自卑、徬徨必讀！日本人氣作家剖析「十牛圖」　找牛=找真實的自己

他英文名同「陳柏惟」！赴港遭扣帶到小房間　本尊：我很抱歉

南韓女實況主林家花園中暑昏倒　臉色痛苦「蹲路邊崩潰」畫面曝光

18縣市高溫警示　恐飆破38度

松山機場停電　台電曝原因：機場「自有設備」故障導致

嘉義縣環保志工群英會　團隊士氣、活力及凝聚向心力年度盛會

嘉義縣AI+無人機24小時監控　強化管制露天燃燒

嘉義市星光饗宴路跑　完賽品嘗總鋪師經典菜色

《咒術迴戰》快閃店巡迴最大場！400公分「伏魔御廚子」高雄亮相

勇士3巨頭即將解體！湯普森心已冷　美媒：灣區願先簽後換

桃園中壢區大雷雨近3000戶停電　台電：高壓線路故障

快訊／大谷再炸裂！6月狂掃11轟　本季第26轟出爐

土星逆行來了！　3星座當心

達成協議！川普一旦入主白宮　傳妻子考慮不當「全天候」第一夫人

游泳耳朵進水別用棉花棒掏！恐害發炎　醫教2招解決

勇氣+9騎士載熱褲妹秀操作 跨雙黃線超警車下秒直接GG...

生活熱門新聞

松山機場停電　台電回應了

糖尿病患者「戒2款食物」成功好轉　免打胰島素

百萬點閱！2國中生帶網紅玩彰化爆紅　獲聘「終身觀光大使」

南韓女實況主旅台　直播一半中暑昏倒

台灣海峽達30度！　「熱到發燙」一片紅海溫圖曝

他同名陳柏惟　赴港遭帶小房間盤查

今明「下最多」地區曝　防西北雨劇烈天氣

國家警報大響！大雷雨襲1地　警戒區出爐

「3G網路」明天全面關閉！　一年可省超過2.8億度電

快訊／6縣市豪大雨特報！最新警戒區曝

18縣市高溫警示　恐飆破38度

海峽出現「弧狀雲線」　鄭明典示警：今晚影響台灣西南部

一票妹子不知道！生理期「手搖飲每月1杯免費」

她好奇「常用LINE是老人？」　一票搖頭

更多熱門

相關新聞

小孟老師／6月30日星座運勢

小孟老師／6月30日星座運勢

小孟老師每日星座運勢解析，6月30日如下：

小孟老師／6月29日星座運勢

小孟老師／6月29日星座運勢

「5星座」談戀愛超低調　天蠍也在榜內

「5星座」談戀愛超低調　天蠍也在榜內

唐綺陽2024下半年運勢公開！水瓶「可望懷孕」桃花旺　處女有升遷機會

唐綺陽2024下半年運勢公開！水瓶「可望懷孕」桃花旺　處女有升遷機會

「一句話就回頭」最念舊星座Top 3

「一句話就回頭」最念舊星座Top 3

關鍵字：

塔羅牌老師艾菲爾星座

讀者迴響

熱門新聞

新生兒死亡判賠1400萬　名醫怒：太扯

即／《大熱門》高中正妹車禍離世！

金曲獎／安迪媳婦「邊走邊晃」穿超低胸

巴奈提天安門　中國網友：金曲獎玩完了

熱狗「鬼新娘」開場真出事！Lulu急道歉

金曲獎／Lulu開場唱〈蘑菇濃湯〉遭出征　青峰昔抵制喊：毒菇！

女師台東開民宿　房間被丈夫用來偷吃小三

15歲弟弟得淋病　忍不住無套又一發「沒戴比較爽」

外傳跟劉寶傑鬧翻　吳子嘉解釋

陸歌手得獎「代領人僅說6字就下台」！魏如萱尷尬了

唱〈蘑菇濃湯〉為何被炎上？青峰曾怒吐封殺原因

童子賢被總統府切割！新職9天不保？　她：該請辭

【金曲獎2024】金曲35完整得獎名單

巴奈得獎感言消失官網惹議！

聖母峰冰雪融了「屍體露出來」

更多

最夯影音

更多

張書豪向歐陽妮妮求婚成功！　他爆哭求爸媽：希望你可以很疼她

阿弟曝16蹲「蹲一次少一次」　結婚僅辦「百元婚禮」Mei傻眼XD

生物股長飆《火影忍者》神曲　《青鳥》前奏一下..全場嗨炸！

Lulu金曲開場「冒嬰兒聲」突喊卡　大唱〈蘑菇濃湯〉改編成金曲版

出國把柯基寄養在阿嬤家！　牠見主人來接躲椅下不回去

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面