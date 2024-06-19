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夏至心花開！　4生肖轉角遇到愛

情侶、自拍、放閃（圖／記者黃克翔攝）

▲夏至愛神到。（示意圖／資料照／記者黃克翔攝）

記者陳俊宏／綜合報導

今年24節氣的「夏至」落在6/21，塔羅牌老師艾菲爾分享，夏至心花開！生肖屬「兔、蛇、馬、狗」轉角遇到愛，心花怒放，脫單成功。

生肖兔

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在夏至節氣裡，愛情運勢大幅上升，溫柔、善解人意的你，總是能吸引他人的注意。這段時間你最有可能在休閒娛樂場所遇見珍愛，例如公園、咖啡館或健身房，你會遇到一個與你興趣相投的人，因為共同的愛好而走到一起。

你的細心體貼會讓對方對你產生濃厚興趣，進而展開一段甜蜜戀情，夏天的陽光和綠意，正是你們愛情萌芽的最佳背景。

生肖蛇

在這個夏天，工作環境將成為你遇見真愛的主要場所，你的智慧和謹慎，讓你在職場上表現出色，也吸引不少異性注意。在一次工作會議或合作專案中，你可能會遇到一個與你志同道合的人。

你們一起討論工作時，會發現彼此的價值觀和目標高度契合，從而萌生愛意，職場上的相互支持與理解，將成為你們感情穩定發展的基礎，讓你在這個夏天收穫甜蜜的愛。

生肖馬

夏至節氣裡，你的社交活動將特別活躍，而這也成為你遇見愛情的最佳契機。你熱情、開朗的個性，讓你在人群中格外引人注目，參加朋友聚會、社交活動或是公益活動時，會遇到與你個性互補的人。

你們在相處中，會因為共同目標和價值觀而互相吸引，你的真誠和活力會讓對方深深被你吸引，進而展開一段充滿活力和熱情的愛情故事。

生肖狗

在這個夏天，教育學習環境將是你遇見愛情的主要場所，你忠誠、誠實的性格總能給人安全感。在學校、訓練課程或是各類學習活動中，你會遇到一個與你志趣相投的人。

你們因為共同的學習目標和愛好而逐漸靠近，並在相處中發現彼此的真心和共鳴，你的真誠和負責任的態度，會讓對方對你產生好感，並逐步發展成為穩定的戀愛關係。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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