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錢來了！「4星座」下半年財運大噴發　全家跟著旺

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲4星座下半年不只旺自己，身邊人也跟著好運。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者李佳蓉／綜合報導

塔羅牌老師艾菲爾點名，今年下半年有「4星座」將會經歷一段非凡的財運，不僅個人財富爆棚，還能對周遭的人產生正面影響，這種財富流動不僅限於金錢上的增加，還包括生活品質大大提升。上榜的有雙子座、天秤座、天蠍座及摩羯座，從7月開始收入倍增、投資回報豐厚，迎來財運一路攀升，衝向高峰。

下半年財運最旺4星座，不只旺己，也旺身邊的人，可說是一人得勢、全家翻身：

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1.雙子座

下半年將迎來財運高峰，不僅自己的財富成長迅速，還能帶動家人一起受益。你的靈活思維和創新使你在職場上如魚得水，創造出許多賺錢機會。這段時間事業發展迅速、薪資大幅提升，甚至有機會進行成功的投資或創業，家人們也共同分享這份喜悅和財富，生活品質因此提升。無論是購置新房、旅行或改善日常生活，家人過得更舒適、更快樂。

2.天秤座

下半年將迎來財運的旺盛期，尤其是海外運勢會有驚人表現。你的外交能力和優雅氣質，使你在國際市場上大放異彩，無論是海外投資、跨國合作或出國旅行，都能帶來豐厚的財富回報。這段時間，你有更多機會帶家人和朋友出國旅遊，享受美好時光。你的財運噴發不僅是個人的幸運，身邊的人也一同分享這份喜悅和富足。

▲▼股票,投資,理財,ETF,基金。（圖／視覺中國CFP）

▲投資眼光精準，讓天蠍座荷包賺飽飽。（示意圖／視覺中國）

3.天蠍座

靠著精準的投資眼光，下半年財運一路高升！你的洞察力和果斷決策，能在金融市場上獲得巨大的回報。這段時間，你的投資項目大獲成功、財富迅速累積，不僅自己賺得盆滿缽滿，也將這些成功的投資機會分享給家人朋友，讓他們也能從中受益。你的好財運帶動整個家庭的經濟狀況，使家人都感到安心與幸福。

4.摩羯座

7月開始財運旺盛，不僅自己穩定成長，也能照顧身邊親友。你靠著勤奮和踏實在職場上不斷往上攀升，穩定的事業帶來收入成長，你有計劃地進行理財和投資，確保財富持續增加。這段時間，你的財運提升讓你有能力幫助家人和朋友改善經濟狀況，無論是資助親友的教育、幫忙購屋或提供財務建議，都讓他們受益匪淺。

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