▲全球最佳大學排行曝光，2私校擠進台灣前5名。（圖／視覺中國）

記者趙蔡州／綜合報導

美國新聞與世界報導（U.S. News & World Report）近日公布2025全球最佳大學排行，全球共有104國、2250所大學入榜，中國醫藥大學、亞洲大學在評比中表現出色，中國醫大全球排行第285名、全台私大第1，而亞洲大學排行第755、全台第5、私大第2。

「2025全球最佳大學排名」，今年共有全球104國、2250所大學入榜，台灣有11所大學進入1000大，其中「中亞聯合大學系統」的中國醫藥大學、亞洲大學表現出色，中醫大全球排名第285名、全台私大第1、亞大緊追在後，全球排名第755名、全台私大第2、非醫大全台第1。

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▲「美國新聞與世界報導」2025全球最佳大學排行，台灣入選前5名榜單。（圖／翻攝自亞洲大學官網）

「中亞聯大」董事長蔡長海博士表示，10多年來，他鼓勵2校要能往國際化發展，這次的全球世界最佳大學排名，是全球化指標之一，如今2校國際排名持續進步，辦學績效受到國際肯定，還要繼續努力朝國際名校邁進，培育跨域全球性人才。

亞大校長蔡進發指出，亞大創校23年，近10年分別獲4項世界指標性大學排名，如：「美國新聞與世界報導」、「泰晤士報世界大學排名」、「上海交大軟科世界大學」、「英國QS」等。除重視學術優質表現外，更重視學生與國際趨勢同步的跨域能力、就業競爭力，讓學生能畢業無縫銜接職場，這些成果讓亞大在世界大學排名躍進，持續穩健成長。

亞大研發長許慶賢說，在2025全球最佳大學排名中，亞大在三項領域排名亮眼，分別是AI領域全球排名第115名、綠色永續領域全球排名第71名、資訊工程領域全球排名第219名。亞大有20位教授獲美國史丹佛大學評選為「TOP 2%頂尖科學家」，其中，有10位是資訊工程領域；致力往「綠色大學」發展，落實在永續教育上獲肯定。