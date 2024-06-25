哥倫比亞大學「一紙文憑」要花1600萬元　全美10間最貴大學出爐

▲在哥倫比亞大學讀完4年大學，可能要花費超過新台幣1600萬元。（圖／翻攝columbia.edu）



記者吳美依／綜合報導

美國金融科技公司「Self Financial」列出全美最昂貴的10間大學院校，紐約市哥倫比亞大學（Columbia University）奪下第一名，想要在這裡拿到一紙大學文憑，可能要花費超過50萬美元（約新台幣1620萬）。

根據美國國家教育數據中心（NCES），過去60年，在美國讀完4年大學的學費及強制性費用已經翻漲至3倍多，經過通膨調整後，從1963年的平均5369美元（約新台幣17萬元），上升到2023年的1萬7709美元（約新台幣57萬元）。不過，學費不是唯一花費，學生還需要購買教科書與電腦等用品，更別提最基本的食物和住房費用。

「Self Financial」參考「美國新聞與世界報導」列出的所有美國大學院校之後，依據學費與生活成本等，列出最昂貴的10所大學院校，結果全部都是私立學校，因為這些機構學費通常比較貴，但也會慷慨提供獎學金，所以實際花費有時甚至比公立學校更低。

舉例來說，一名哈佛大學生如果獲得獎學金，每年需要花費1萬9500美元（約新台幣63萬元），但就讀麻州大學阿默斯特分校的學生每年平均要花費2萬1846美元（約新台幣70萬元）。





哥倫比亞大學列出的2023至2024學年學費、住宿和其他費用高達8萬9587美元（約新台幣290萬元），儘管包括食宿，但若學生選擇住在校外，在昂貴的紐約市生活，很容易產生鉅額費用。