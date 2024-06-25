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闖校園找妹子當八大公關！5男搭訕又拍片招募　法官判不罰原因曝

▲▼少女,女學生,女大生,女高中生,女國中生。（圖／取自pakutaso）

▲5名男子進入校園隨機搭訕，招募女學生當酒店公關。（示意圖，非本案當事人／取自pakutaso）

記者黃資真／台北報導

北部某私立大學今年4月驚傳有5名疑似從事八大行業的男子，闖入校園隨機搭訕女同學，甚至在教室白板寫下「初入八大」招募，畫面曝光後引發議論。當時警方認5人行為已違反社會秩序維護法，移請法院裁處，日前結果出爐，八大不代表涉及不法，搭訕也是和平進行，難認有造成校園混亂，裁定5人均不罰。

警方移送意旨指出，丁姓、高姓、朱姓、蔡姓、吳姓男子在今年4月23日上午進入校園，不僅在教室白板寫下「初入八大」等招募字句，留下IG帳號並錄影PO網，還在校園內以隨機招募方式騷擾女同學，認違反社會秩序維護法之「藉端滋擾」規定，移請法院裁處。

經查，5人確實在教室內宣傳拍片，與女學生說話，並開車載該名女學生離開校園，其中2人也坦承當天是為了招募學生從事酒店公關才會進入學校。

不過，法官認為5人上述行為均是和平進行，並無喧嘩、吵鬧、使用暴力之行為，故難認有何造成校園混亂、影響安寧秩序之情形，縱認5人未經同意擅自闖入校園使用白板，惟難以看出是否有影響到學生上課或自習等。

法官也說，白板上所寫之內容，本質上乃屬徵人廣告之一種，而所謂「八大」亦僅屬特定行業之代稱，並非必然涉及不法；雖將教室內影片上傳IG，但僅是日常生活之分享，並不會造成網路秩序之混亂，故裁定5人均不罰。

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