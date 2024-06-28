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還在讀大學！「想和男友同住」爸媽卻反對　網點出1關鍵：別同居吧

▲▼雅房,租屋,房間。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲原PO想和男友一起住。（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

有些情侶穩定交往一段時間後，就會選擇同居，除了能夠天天膩在一起，也能省房租。不過，就有網友發文透露，她的爸媽堅決不讓她與男友住在一起，大家覺得大學生是否能和男友同居？貼文曝光後，也引發底下網友討論。

女網友在Dcard上，以「大學時是否能與男友同居」為標題發文，提到她正讀大學，男友則已經在工作，由於她的大學和對方的公司在同一個區塊，所以就想住在一起省房租。然而，她的父母得知後，卻堅持不同意，讓她無奈，讀到大學是否能和男友同居？

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原PO也在留言處透露，她和男友已經交往一年半，目前讀書是由父母付學費，而她也有打工、存錢，但確實無法負擔生活上所有的開銷，至於房租部分，因男友的月薪不低，若同住將由對方全部負擔。

▲▼租屋,買房,套房,房間。（示意圖／Pixabay）

多數網友得知原PO情況後，紛紛回應「假如還在領父母的錢付學費、房租，不要說啥能完全對自己負責」、「就我個人想法認為，就學階段先別同居吧」、「房租跟生活費都是拿爸媽的嗎？是的話就老實的不要同居，建議自己先獨立生活」、「經濟未獨立前只好聽父母的話」。還有人建議，「爸媽幫你租的房子不退租，有時跑去男友家過夜也沒關係，吵架的時候至少不是寄人籬下，有底氣，有一個自己的窩可以回去」。

不過也有網友表示，「可以，只要你能自己負責就好，也不小了，要跟誰住也可以自己決定了」、「真的要就租兩房一廳的，有自己的空間，萬一吵架你有地方躲，萬一同居期間分手也不至於太尷尬」、「你真的想要同居，那就把男友帶回家讓爸媽認同，爸媽認同了什麼問題都沒有了」。

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