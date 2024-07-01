淡北道路高架橋施工交維　7／3起台2乙機車道調整

▲淡北道路於今年初開工，全長5.45公里。（圖／新北市工務局提供，下同）

記者戴上容／新北報導

淡北道路於今年初開工，已陸續完成淡金路及中正東路1段交維調整及施工圍籬架設，為配合關渡大橋匝道內的高架橋墩施作，新北市政府將於7月3日起全時段將關渡大橋淡水端台2乙線機車道路型微調，用路人可依照原動線行駛，也可避免工區改道行駛民權路92巷，提醒用路人要減速慢行注意安全。

淡北道路全長5.45公里，分為4個工區施作，7月3日起調整關渡大橋旁台2乙線機車道是第3工區工程範圍。新工處說明，關渡大橋匝道內的主線高架橋已在102年完成基樁工程並預留橋墩續接處，今年9月起將啟動施作高架橋墩基礎。台2乙線往淡水方向機車道調整後仍維持原行車動線，但道路路型將些微偏移並局部縮減道路寬度，用路人可依照原動線行駛；建議若是從台北往淡水方向的用路人可直接改道行駛民權路92巷。

▲台2乙線往淡水方向機車道調整後仍維持原動線，但路型將些微偏移並局部縮減道路寬度。

新工處表示，淡北道路交維工程於今年2月開工後，陸續進行新北市路段工程:第1工區的淡金路、中正東路口在上月完成路口調整，接續進行淡金路高架橋墩及中正東路地下道工作井開挖，第2工區於捷運紅樹林站後方的平面道路段，持續進行圍籬架設、鋪設施工便道、臨時排水設施等作業。

工務局指出，淡北道路完工後，將可以有效紓解台2線道路容量不足所產生的交通瓶頸，同時分流台2線通過性車流，解決現在的交通瓶頸。由於既有地形條件的限制，為避免侵入河川行水區，淡北道路路線在台2線基督書院路段往山側偏移，利用台2線最內側車道空間設置高架橋。

工務局長祝惠美強調，淡北道路面臨地形條件侷限、交通量龐大的挑戰，因此主線高架橋施工採用懸臂工法施作，墩柱施作完畢後，即可縮減路面施工範圍，恢復原有車道寬度，利用懸臂工作車自動推進橋梁節塊，可縮短工期及減少人力成本，達成施工自動化。雖然交維調整後仍維持既有行車動線，提醒用路人行經施工區域時請減速慢行，隨時注意路況，並配合現場指揮人員引導行駛，造成不便敬請見諒。

▲配合淡北道路施工，7月3日起全時段將關渡大橋淡水端台2乙線機車道路型微調。