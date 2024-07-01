新北巡迴運動指導開跑　25人以上企業團體免費申請

▲跑者肌力訓練，陪你備戰世壯運。（圖／新北市體育局提供，下同）

記者戴上容／新北報導

廣受企業團體喜愛的新北巡迴運動指導開課啦！今年巡迴運動指導結合世壯運，開設豐富運動課程，陪大家備戰「2025世界壯年運動會」，包含身障運動項目，還有更多瑜珈、zumba等基礎課程，只要位於新北市的企業、團體，揪滿25人，提供適當的運動場地，即可提出申請，免費的專業教練即上門教大家做運動！由教練帶大家提升運動效能，一個人可以動得快，一群人可以動得久，歡迎民眾踴躍提出申請。

體育局表示，今年巡迴運動指導開設550小時的免費運動課程，預計服務8,000人次，巡迴新北市29區，位於新北市的公司行號、團體，都有機會藉由這個計畫，來促進員工健康。可申請的運動課程多達20種，包含世壯運運動項目，空手道、跆拳道、飛盤、跑步、運動舞蹈及增加基礎體能的循環訓練、肌力有氧、拳擊有氧等課程，只要揪滿25人及提供合適場地，即可在熟悉的場域中，由具專業運動指導證照的教練提供運動指導，學習到正確的運動觀念，並自主練習，提升身心健康及生活品質。

▲新北巡迴運動指導，瑜珈課程很受歡迎。

此外，同步開設的身障巡迴運動指導，今年首度開放身心障礙協會、團體申請。2023年身障巡迴運動指導前進庇護工場，安排系列課程協助庇護工場員工增加運動能力、提升職場安全，社工回饋「運動讓夥伴心情愉悅，也增加同事間的交流，運動融入工作與生活讓他們獲益良多！」。今年擴大開設專屬身障朋友的運動訓練課程包含籃球、羽球、田徑及射箭，都是世壯運競賽項目，課程內容將以運動項目結合綜合遊戲帶身障朋友體驗，歡迎協會、團體申請，身障朋友也能享受運動帶來的好處。

新北巡迴運動指導，今年新開10場金牌選手課程，包含跆拳道品勢國手李晟綱、李映萱將帶企業團體體驗品勢運動、杭州亞運公開水域游泳好手卓承齊開設講座等，與民眾近距離互動。巡迴運動指導即日起開放免費申請（報名連結：https://sites.google.com/view/sportsntpc/)，將依報名順序聯繫安排，場次有限、額滿為止，歡迎企業團體把握難得的機會報名，相關活動訊息請關注【新北運動聚點】臉書粉專。

▲新北巡迴運動指導，課程免費多元。



▲新北巡迴運動指導，啟動核心皮拉提斯課。