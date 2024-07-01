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新北德恩慈善會愛心捐贈　關懷泰山區弱勢族群活動

▲新北德恩慈善會愛心捐贈。（圖／記者戴上容翻攝）

▲新北德恩慈善會愛心捐助弱勢民生物資和急難救助金及清寒獎助學金。（圖／記者戴上容翻攝，下同）

記者戴上容／新北報導

社團法人新北市德恩慈善會自2021年3月創會以來，永續捐助弱勢民生物資和急難救助金及清寒獎助學金。此次慈善會於今（1日）再度捐贈市值近10萬元以上的物資，為泰山區弱勢家庭及獨居長者伸出援手，捐贈儀式於公所1樓舉行，區長鄭淑敏親贈感謝狀，感謝德恩慈善會熱心公益、照顧弱勢，讓社會多一分溫暖的力量。

家住泰山的張阿公及張阿嬤，兩人同時為低收入戶及雙老家庭，兩人女兒也都為身心障礙者，張阿嬤近期因於家中跌倒，多次進出醫院開刀治療，術後生活自理困難，除衛生局長照中心定期提供居家服務外，好在有德恩慈善會的物資能夠減少行動不便的兩老外出購買餐食，也能透過捐贈的營養品來補充體力，早日康復，這份宛如及時雨的善舉，為弱勢家庭撐起一把保護傘。

▲新北德恩慈善會愛心捐贈。（圖／記者戴上容翻攝）

德恩慈善會理事長陳壽山表示，該會成立宗旨以關懷弱勢為主，本著博施濟眾、救世救貧的精神善待所有生命。會員們對於愛心服務抱持著共同參與及群策群力的理念來奉獻，為社會付出善盡職責，當弱勢民眾有需求時能夠適時得到協助，包含清寒學生和醫院及教會都會德恩行善的對象。本次捐贈的物資是日常營養和生活需求品，有奶粉、雞精飲、亞培安素、成人紙尿褲、沖泡飲、調理包及罐頭等，希望能讓受捐助者感受到關懷和溫暖。

泰山區長鄭淑敏表示，德恩慈善會雖只成立短短3年，但行善的對象遍及各界，所以在新北市5,000多個人民團體中，榮獲市府頒發號稱社福界奧斯卡獎之「領航銀獎」榮耀，當之無愧。這次捐贈活動又再次展現公部門與民間資源的緊密結合，大家有錢出錢、有力出力，將愛心散發到各個角落，讓弱勢家庭及獨居長者感受到心靈溫暖，社會更祥和。

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