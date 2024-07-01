卡司陣容超級堅強！新北辦4場勞動法實務研討會

▲112年勞動法實務研討會綜合討論環節，左起吳姿慧副教授、邱駿彥教授、劉素吟律師。（圖／新北市勞工局提供）



記者郭世賢／新北報導

最強勞動法暑期先修班來了！新北市勞工局與國立政治大學法學院勞動法與社會法中心、臺灣勞動法學會再次攜手合作，於7月起每周六強檔推出4場次「勞動法實務研討會」，邀請邱駿彥、劉志鵬、劉士豪、侯岳宏勞動法掌門學者擔任各場次主持人，聚焦最新的AI浪潮與勞權保障、Me2與性平等議題，卡司陣容超級堅強。開放給對勞動議題有興趣的研究生、工會幹部與市民朋友，免費講座名額有限，歡迎立刻上網手刀報名！

勞工局表示，首場研討會將於7月6日舉行，以「Me Too風潮與性別工作平等法制改革」為主題，由臺北大學侯岳宏院長擔任主持人，上半場特別邀請到郭玲惠教授分享「從性平三法修正談性騷擾防治法制之變革」，下半場則由中正大學鄭津津教授發表「職場性騷擾防治法制之改革—從性別平等工作法最新修法談起」，同時由理律余天琦律師、明理李瑞敏律師擔任與談人，精采內容值得期待。

緊接著7月13日「職業災害勞工之復工與合理調整」、7月20日「人工智慧與勞工權益保障」及7月27日「勞動關係終止的新興議題」三場次，也將同步開放報名，歡迎有興趣的民眾，透過網路蒐尋「新北勞動雲」，點擊進入首頁下方「網路申辦」選擇「勞動教育平臺」，並在「關鍵字查詢」輸入「勞動法實務研討會」，或在「課程類別」勾選「研討會」，即會出現各場次報名資訊。