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捷運幸福站立體停車場試營運　 532汽機車位免費停車1個月

▲捷運幸福站立體停車場試營運。（圖／新北市交通局提供）

▲捷運幸福站立體停車場是新北第1座與捷運站連通的停車場。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新莊區捷運幸福站立體停車場今（1日）舉行啟用典禮；新北市長侯友宜表示，捷運幸福站立體停車場是新北市第一座與捷運車站直接連通的停車場，提供109格汽車位及423格機車位，讓民眾停車轉乘捷運更加便利，自今天下午6時起試營運1個月，開放免費停車。

侯友宜說，新莊為新北人口第二多的行政區，5年來，新莊區計新建22座停車場，共投入15億7,000萬元，創造2,661格汽車位及1,438格機車位，紓解民眾停車需求；侯友宜說，捷運幸福站立體停車場是新北市新建的第99座停車場，也是新北市第一座與中華郵政合作設置附屬設施的公有停車場，在停車場一樓設置i郵箱，讓周邊無管理員的住戶，可利用i郵箱代收郵件，提升生活機能，更創造城市幸福感！

▲捷運幸福站立體停車場試營運。（圖／新北市交通局提供）

▲穿越捷運站與停車場連通道，侯友宜前往參加捷運幸福站立體停車場啟用儀式。

交通局長鍾鳴時指出，捷運幸福站立體停車場工程總經費約2.7億元，共有109格汽車位及423格機車位，提供便捷的停車轉乘空間，並導入智慧停管設備，採用車牌辨識系統及LINE PAY、街口、悠遊卡等多元支付以及全場設置QR CODE掃碼繳費和往捷運站的大型指引，使車輛及轉乘捷運的民眾皆可以快速進出場。另外，停車場內建置3座充電樁及電動車專用滅火毯，創新停車場服務，也保障民眾生命財產安全；1樓的綠化廣場經過翻新改造，提供市民朋友享受悠閒快活的新天地。

交通局表示，捷運幸福站立體停車場將自1日下午6時起至7月31日試營運，開放免費停車，8月1日起正式收費營運，汽車臨停每小時30元、月票3,600元、轉乘月票3,000元；機車臨停每次20元、月票300元、轉乘月票240元，歡迎有停車及轉乘需求的市民朋友多加利用。

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