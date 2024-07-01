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新北三芝夏日消暑趣　呷西瓜賞瀑布清涼一夏

▲新北三芝夏日消暑趣。（圖／記者戴上容翻攝）

▲新北三芝夏日西瓜行銷活動。（圖／記者戴上容翻攝，下同）

記者戴上容／新北報導

2024新北市三芝區夏日西瓜行銷活動，將於6日（星期六）在三芝區公所前廣場登場，現場邀請用心栽培的在地瓜農參加西瓜評鑑比賽，還有趣味競賽、西瓜試吃活動以及小農市集，讓民眾在炎炎夏日消消暑，更能認識三芝優質的農特產品。

過去三芝先民利用梯田種植稻米和茶葉，而靠近海邊的沙質地多種植西瓜，受到帶鹽性的海風吹拂與陽明山天然泉水灌溉，造就三芝西瓜更脆更甜，而這裡又是先總統李登輝的故鄉，因此民眾將三芝西瓜冠上「總統牌西瓜」的美名。

▲新北三芝夏日消暑趣。（圖／記者戴上容翻攝）

▲紅葉谷瀑布。

三芝區長賴小萍表示，三芝為新北市農業重鎮，擁有豐富的農特產品。在陽明山清澈水源的灌溉下，三芝在地農民種植包含華寶、鳳光、甜美人、黑美人與黛安娜等西瓜品種，口感爽脆清甜。每年6-7月是三芝西瓜的產季，特別透過7月6日在公所前辦理的西瓜節活動推廣三芝農特產品與觀光景點。活動包含西瓜評鑑比賽，將邀請專業評審從重量組與甜度組選出優勝西瓜；「呷西瓜我尚????（gâu）」、「西瓜重量猜猜猜」趣味競賽以及西瓜試吃活動將與民眾同樂。

另外，本活動首次結合新北行動支付NewTaiPAY，只要下載註冊APP，至會場新北市資訊中心攤位掃描活動QRcode，即可現場領取價值100元優惠券，並於小農市集消費滿200元後，可再加碼獲得100元新北幣，數量有限兌換完為止，歡迎大家夏天來三芝消暑旅遊。

來三芝參加西瓜節，不妨順遊三芝秘境內柑宅古道與紅葉谷瀑布，內柑宅古道入口位於青山路3K處，總長約2.4公里，是以自然的泥土路和石頭等鋪面的平緩登山步道，曾是早期居民搬運石片建材與運送藍染原料的通行道路，經過陽明山國家公園管理處與在地安康社區協助整理後，已成為深受大眾喜愛的自然步道，漫步其中，步道樹林蓊鬱，終點的紅葉谷瀑布，涼爽舒適，絕對是夏日最佳的消暑去處。

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