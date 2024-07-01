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韓籍女命喪高雄！涉案男友困台逾1年　法院裁定延長限制出境出海

▲▼高雄地院 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲高雄地院裁定金男延長限制出境出海。（圖／記者陳宏瑞攝）

文／中央社

韓國籍金姓男子去年涉嫌傷害李姓女友致死。雄檢偵結依家暴傷害致死等罪嫌起訴金男，將依國民法官法審理。金男有逃亡、串證、滅證之虞，雄院裁定14日起限制出境、出海8月。

高雄地方法院刑事裁定內容指出，金男經高雄地方檢察署6月5日以涉犯家庭暴力防制法第2條第2款、刑法第277條第2項前段傷害致死罪嫌起訴，依規延長限制出境、出海至13日期滿。

金男辯護人具狀表示，因案受限制住居迄今已1年，因在台灣無法工作，沒有經濟來源，僅能依賴親人資助，嚴重影響生計，且行李、手機等相關證物經檢察官保全及反覆調查，沒有遭限制出境、出海必要。

法官審酌全案卷證認為，依法醫解剖後查「致死原因」及當時案發房間內僅有金、李2人，且現場採集到金男斷裂指甲碎片，房間還出現3次異常開關房門等情形，及2人先前有發生肢體衝突紀錄，不能排除雙方可能有發生拉扯或大動作肢體衝突。

另外，金男在台灣無固定住居所且經濟狀況尚佳，具隨時出境可能，且案發後先將李女行李託友人送回韓國，並刪除自己手機內通訊軟體對話紀錄，有相當理由認他有逃亡、串證、滅證之虞，裁定自14日起限制出境、出海8月。可抗告。

全案起於31歲李女和32歲金男民國112年4月22日訪台遊玩，投宿高雄市前金區一間商務旅館，2人24日晚間回房後就未再外出，25日上午金男請房務人員將已無呼吸女友送醫，經急救宣告不治。

雄檢會同法醫相驗發現李女有頭部及四肢瘀傷，懷疑事有蹊蹺，27日解剖確認頭部有明顯傷痕，左側腦髓凹陷、顱內出血撞擊傷及右手瘀傷等，疑遭鈍器敲擊或撞擊牆面，改朝他殺方向偵辦。

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