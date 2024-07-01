老司機才知！大寮「移工假日天堂」被抄毒　熱褲短裙妹傻眼趴地

▲警方衝進這個地下舞廳，發現其中不乏穿著火辣的女子，同時要求他們蹲下、趴下受檢 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市大寮區一間鐵皮屋每到週五、週六就變成了地下舞廳，警方掌握線報裡頭有毒品流竄，蒐證之後找來霹靂小組協助攻堅，現場除查到近百位移工在熱舞消費之外，還找到大量毒品。

22日晚間，由霹靂小組當前鋒，大批警力衝進大寮一間鐵皮屋，裡頭滿滿都是外籍移工，還有不少穿著熱褲、短裙以及爆乳的女子，近百位正在隨著音樂搖頭狂歡，警方衝進去時大家全傻眼，依照指示蹲下或趴下，原來警方掌握平常這裡沒有人，不過一到週五、週六就會變成「地下大舞廳」。

▲地下舞廳裡頭有近百名移工。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲警方清點現場查獲毒品數量 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方也發現這個地下大舞廳裡頭藏有毒品，在舞廳置物櫃及倉庫內找到第二級毒品安非他命13包、第二級毒品大麻1包、第三級毒品愷他命45包、第三級毒品咖啡包900包、第三級毒品哈密瓜錠10顆、手機7支、贓款173萬4400元等證物，另當場拘捕舞廳謝姓負責人、顏姓會計、黃姓以及謝姓兩名藥頭，同時還找到14名失聯移工，交由移民署屏東專勤隊帶回。