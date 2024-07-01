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連鎖早餐店醬油桶撈出小強！民眾險吃下肚喊噁　店家急停業

記者賴文萱／高雄報導

高雄楠梓一家連鎖早餐店遭到網友爆料，在醬料區的醬油桶內驚見蟑螂，沒仔細看差點以為是油蔥酥吃下肚，直言噁心死了。對此，高雄市衛生局獲報後，今（1）日派員前往稽查，現場發現有蟑螂及多項缺失，已飭令業者限期改善，業者目前也已自主暫停營業。

▲▼連鎖早餐店「醬油桶撈出小強」！網差點吃下肚，店家急停業改善。（圖／翻攝社會事新聞影音）

▲連鎖早餐店「醬油桶撈出小強」！網差點吃下肚痛批噁心。（圖／翻攝社會事新聞影音）

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有網友昨天在爆料公社發文表示，楠梓區一家連鎖早餐店環境真的很糟糕，去年半夜吃的時候蟑螂滿地爬，連桌上也爬，當時店家回答，因當天有公所去噴藥殺蟑導致，結果因為晚餐不知道吃什麼，才又前去該家店消費。該名網友在店家買了兩個包子， 結果去醬料區加醬油時，竟看到有東西在動，「當下以為眼花，馬上拿手機出來錄影」。

從網友PO出的影片中可見，醬料桶內出現小強，沒仔細看還差點以為是油蔥酥吃下去，網友錄完反應給店家，結果只退一顆加了醬油的包子，直言害他現在都沒胃口，噁心死了。

爆料內容引起網友紛紛熱議， 「現在是怎樣，蟑螂變必備就是了」、「油蔥頭都做成蟑螂造型了」、「好吃的秘方被你發現了」、「哇塞！！！這是什麼狀況啊？好噁」、「加料不加價」。

▲▼連鎖早餐店「醬油桶撈出小強」！網差點吃下肚，店家急停業改善。（圖／翻攝社會事新聞影音）

▲衛生局今天派員稽查，現場發現蟑螂及多項缺失，店家急停業改善。（圖／記者賴文萱翻攝）

衛生局獲報後，今（1）日立即派員前往稽查，經查，作業場所有發現蟑螂、且業者未妥善設置病媒阻隔設施，牆面灰塵髒污未清理，天花板缺損未完整遮蔽，烤箱未落實清潔、清潔用品未分區放置、垃圾桶未加蓋，以及部分醬料未妥適覆蓋、部分食材未離地放置、從業人員健康檢查報告未留存、未建立冰箱溫度記錄…等缺失，業者已自主暫停營業進行改善。

衛生局表示，已依食品安全衛生管理法第8條第1項飭令業者限期7月2日前完成改善，倘經複查未改善，依同法44條第1項規定處新台幣6萬元以上罰鍰。

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