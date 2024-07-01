躲房間吃消夜「被男友媽念」　她討拍：不行嗎？網一面倒不挺

▲原PO會躲在房間內吃消夜。（示意圖／記者洪巧藍攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「我都躲在房間裡了，找什麼麻煩啊？」近日有女網友發文表示，每次她買手搖飲和消夜，男友媽都會碎念，「買外面的不行嗎？」不過貼文曝光後，大票網友都不挺，「我只看到一個白目」、「寄人籬下巴結一點」。

女網友在「匿名公社」上發文表示，每次買手搖飲料和消夜，她明明就已經躲在房間裡吃了，男友的媽媽卻還是一直念。除了消夜，因為她不喜歡吃男友媽準備的早餐，所以有時會請男友幫忙買早餐，但對方似乎也看不慣，「買外面的不行嗎？」

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原PO認為，不管是早餐、飲料還是消夜，她其實都已經躲在房間裡享用了，實在不明白男友媽為何不高興，「找什麼麻煩啊？」

貼文曝光後，底下網友紛紛搖頭，「我家的房間嚴禁吃東西包含飲料， 唯一可以吃的地方就是客廳跟廚房」、「一點規矩都沒有」、「住別人家，不懂做人就算了，長輩煮給你吃，還不懂得感恩，這麼沒教養」、「最好是只有假日來住宿，千萬別長住，家就是要放鬆的地方，來外人真的不自在會有無形的壓力」、「所以，誰叫你住她家？那是她的地盤，她愛念誰就念誰」。

還有網友認為，「躲房間吃就不對了啦～買回來時，先敲敲男友媽的門撒嬌一下說，阿姨（要拉長音喔）您要一起吃消夜嗎」、「住人家家就巴結一點」、「買手搖跟消夜坐在客廳一起吃，應該就閉嘴了吧」。