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社會 社會焦點 保障人權

急煞失控！23歲檔車女騰空飛起重摔送醫　網友扮柯南分析

記者賴文萱／高雄報導 　

高雄一名23歲陳姓女騎士日前騎著檔車行經民族一路時，疑似不明原因急煞，隨後車輛失控導致她整個人騰空飛起後重摔在地，一旁騎士見狀紛紛停下車幫忙。警方表示，陳女酒測值為零，身體多處擦挫傷送醫治療，詳細肇事原因尚待進一步分析。

▲▼疑急煞失控！23歲檔車女子飛起後摔地。（圖／翻攝自WoWtchout地圖型行車影像分享平台）

▲23歲檔車女子疑急煞導致摔車。（圖／翻攝自WoWtchout地圖型行車影像分享平台）

▲▼疑急煞失控！23歲檔車女子飛起後摔地。（圖／翻攝自WoWtchout地圖型行車影像分享平台）

▲陳女疑似不明原因急煞，隨後車輛失控導致她整個人騰空飛起後重摔。（圖／翻攝自WoWtchout地圖型行車影像分享平台）

從WoWtchout地圖型行車影像分享平台曝光的影像可見，當時陳女騎著檔車，卻疑似突然急煞，導致整輛車失控，她整個人也瞬間飛起後重重摔落在地，隨後行經騎士見狀，也立即停下車上前關心女子狀況。

網友看見畫面後紛紛留言，「可以莫名其妙就這樣自摔，拜託別騎車了好嗎」、「好心疼，秀秀」，但也有網友指出「我放慢到0.25倍速之後，發現有個灰色的東西從她路徑上噴到白線分隔島旁，是壓到水泥塊嗎？」、「這個女生要轉向，繞開障礙物，太緊張用手轉向，不知道兩輪車轉向主要靠重心移動，所以才能摔得這麼莫名其妙。」

▼陳女路中自摔，詳細肇事原因尚待分析。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼疑急煞失控！23歲檔車女子飛起後摔地。（圖／翻攝自WoWtchout地圖型行車影像分享平台）

▲▼疑急煞病患失控！23歲檔車女子飛起後摔地。（圖／翻攝自WoWtchout地圖型行車影像分享平台）

▲▼疑急煞失控！23歲檔車女子飛起後摔地。（圖／翻攝自WoWtchout地圖型行車影像分享平台）

警方表示，這起事故發生6月29日14時15分，23歲陳姓女騎士沿民族一路慢車道由北向南直行而不慎自摔，經警方到場處理測繪，陳姓女騎士酒測值為零，身體多處擦挫傷，已由119送醫治療，詳細肇因將由交通大隊進一步分析研判。

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