桃園失智男走失9小時　警頂豔陽大街小巷穿梭終尋獲

▲警騎四出終於在9小時後尋獲迷途失智男。（圖／龜山警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市70歲卓姓男子昨日上午9時外出後失聯，家人見天氣炎熱擔心老翁安危，急向龜山派出所報案協尋，多名員警騎乘機車由卓家附近以同心圓方式穿梭大街小巷尋找老翁，終於在傍晚6時許在龜山國中前找到體力不支、眼神呆滯坐在地上的卓姓老翁，並通知家屬趕到派出所領回，家屬對於員警冒著豔陽幫忙找人非常感激。

▲▼警方將迷途男帶回派出所並通知家屬帶回。（圖／龜山警分局提供）

昨日13時50分龜山派出所警員張賀迪擔服備勤，接獲卓姓男子心急如焚衝進派出所至所報案，稱老父親上午9時獨自外出散步不知去向，自己在附近公園找不到人，因父親患有失智症狀於是求助警方幫忙找人。

當時艷陽高掛，氣溫高達攝氏35度左右，員警擔心老翁走失已達5小時恐有體力透支之疑慮，積極調閱沿線監視器及警網騎乘警用機車穿梭大街小巷，並詢問沿路商家住戶尋找老翁身影，終於在傍晚6時許在龜山區光峰路龜山國中發現體力不支、滿臉疲憊地的卓姓老翁眼神呆滯坐於路邊，初步檢視老翁身體無外傷，以巡邏車載送老翁返所休息，提供茶水止渴，後續通知家屬至所接送老翁返家，家屬表示非常感謝警方細心及幫忙。

龜山分局龜山派出所所長陳政斌表示，呼籲有易走失親人一定穿戴防走失手鍊、GPS定位器等物品，在衣服內側繡上聯繫的方式，如果真發生走失時，被熱心民眾或警方發現可以立即辨識快速聯絡家屬。