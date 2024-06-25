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飼主懸賞30萬找愛犬！他生日前1天「遇到野生Mika」　錢進戶頭了

▲▼ 。（圖／Alex授權引用）

▲Alex抓寶可夢時，剛好碰到狗狗。（圖／Alex授權引用，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

彰化有名飼主日前在臉書、PTT發文，請眾人協尋自家走失的米克斯Mika，並懸賞30萬元。後來飼主更新貼文表示，狗狗已經順利找回，感謝拍到狗狗的帥哥、跟著Mika的情侶，她已經將感謝金匯款給三位。巧的是，拍到狗狗的帥哥正好準備過生日，因此這筆錢就像是他的「生日禮物」。

女飼主先前在臉書社團《米克斯傳奇》和PTT發文表示，陪伴她長大的米克斯公狗Mika在22日時，於彰化秀水鄉彰鹿路轎車中心附近走失。當初Mika是她和妹妹救回的流浪狗寶寶，現在Mika年紀大了，很擔心「牠又變成在路上找不到家的流浪狗」。因此她也列出狗狗特徵，承諾「找到的話願意給30萬感謝金」。

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後來女飼主更新貼文，透露狗狗已經順利找回，感謝協助分享貼文的網友、調監視器的警察、拍到狗狗還出借摩托車的帥哥、默默跟著Mika的情侶，讓她能夠順利找回愛犬。至於感謝金，她已如約定依序匯款給幫助找到狗狗的3位善良民眾，不過因雙方都想低調處理，就不解釋太多細節了。

▲▼ 。（圖／Alex授權引用）

女飼主口中的帥哥「Alex」24日則在Threads上發文透露，之前看到朋友貼的懸賞資訊不以為意，想不到下午散步抓寶可夢時，竟然遇到「野生30萬的Mika」，於是他邊追邊聯繫主人，「生日前一天掉下來的禮物？」後來他再度發文，貼出1筆1萬元、3筆3萬元，合計10萬元的匯款紀錄，直呼「很奇妙的34歲生日禮物！」他也說，都說生日能許3個願望，那他其中一個願望就是祝福Mika和牠的家人能健康開心。

▲▼ 。（圖／Alex授權引用）

稍早經《ETtoday新聞雲》記者詢問，Alex也大方透露，他當時拍完照片、聯絡主人後，其實就跟丟狗狗了，之後等主人到現場，「我把摩托車借主人騎，讓他們邊騎邊找」，後來也有一對情侶一起找到，所以30萬元是一起平分的，他確實收到了10萬元。

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