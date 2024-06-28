玩網遊被嘴砲！他買機票衝對方家「鐵鎚爆頭」　現實當刺客下場曝

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玩《上古世紀》被嘴砲！他買機票衝網友家「鐵鎚爆頭」　當刺客下場曝

《天堂》之父來台為新線上遊戲《上古世紀》造勢。（圖／廠商提供）

▲有《上古世紀》玩家因遊戲內糾紛，殺到網友家「物理攻擊」。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

美國佛羅里達州近日發生一起因線上遊戲引發的暴力事件，20歲男子愛德華康（Edward Kang）因為在線上遊戲《上古世紀》與另一名玩家發生爭執，竟然買機票飛往對方所在的佛羅里達州，並用鐵鎚攻擊對方，造成該玩家當場頭破血流。對此，警方已將愛德華康逮捕，並依二級謀殺未遂和非法入室等罪名起訴。

據外媒《ABC News》報導，愛德華康與受害者在現實生活中從未見過面，但2人在線上遊戲《上古世紀》中結怨。事發當晚，愛德華康告訴家人要去拜訪一位在遊戲中認識的朋友，隨後搭乘航班從紐澤西州飛往佛羅里達州，並在下機後換上黑衣、戴手套與口罩，潛入受害者家中。

報導指出，受害者當時正在遊戲後準備上床休息，愛德華康卻在進門後將對方撲倒在地，並用鐵鎚猛砸對方頭部，使其當場血流如注重傷倒地。受害者的繼父聽到呼救聲後，趕緊到場壓制住愛德華康並報警，當警方趕到時，受害者早已倒臥在血泊中，但所幸送醫後無生命危險。

愛德華康隨後遭警方拘捕，當被問到犯案動機時，愛德華康僅表示「對方在遊戲裡是壞人」，顯示2人的矛盾早已存在。目前愛德華康已被依二級謀殺未遂和非法入室等罪名起訴，案件仍在進一步調查中。

該事件曝光後，不僅受到當地社會廣泛關注，同時也引發對於線上遊戲可能引發的現實暴力的擔憂。對此，警方呼籲，線上互動可能在現實世界中造成後果，民眾應提高警覺，發現任何可疑的線上行為要報警，並鎖好家門。

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