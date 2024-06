玩網遊被嘴砲！他買機票衝對方家「鐵鎚爆頭」　現實當刺客下場曝

▲有《上古世紀》玩家因遊戲內糾紛,殺到網友家「物理攻擊」。(圖/資料照)

記者閔文昱/綜合報導

美國佛羅里達州近日發生一起因線上遊戲引發的暴力事件,20歲男子愛德華康(Edward Kang)因為在線上遊戲《上古世紀》與另一名玩家發生爭執,竟然買機票飛往對方所在的佛羅里達州,並用鐵鎚攻擊對方,造成該玩家當場頭破血流。對此,警方已將愛德華康逮捕,並依二級謀殺未遂和非法入室等罪名起訴。

據外媒《ABC News》報導,愛德華康與受害者在現實生活中從未見過面,但2人在線上遊戲《上古世紀》中結怨。事發當晚,愛德華康告訴家人要去拜訪一位在遊戲中認識的朋友,隨後搭乘航班從紐澤西州飛往佛羅里達州,並在下機後換上黑衣、戴手套與口罩,潛入受害者家中。

Edward Kang, 20, is charged with attempted second-degree murder and armed burglary with a mask, according to Nassau County court records. https://t.co/2Znos177We