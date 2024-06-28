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專床預約來救援癌症治療不誤點　奇美醫支持癌症死亡率減少三分之一目標

▲奇美醫院院長林宏榮表示，奇美醫院致力於為病人提供高品質的醫療服務，確保每一位病人都能得到最好的照護。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲奇美醫院院長林宏榮表示，奇美醫院致力於為病人提供高品質的醫療服務，確保每一位病人都能得到最好的照護。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台灣醫療經歷新冠肺炎疫情嚴峻挑戰，醫療資源壓力大幅增加，導致護理師過度操勞，2024年1至5月間，已有1726名護理人員離職，衛福部最新發布的「未來10年護產人力供需評估研究」報告更指出，2025年護理人力缺口預計將達1.5萬至2.4萬人，護理人力流失問題持續加劇，造成了「有床無人」的窘境。

▲奇美醫院院長林宏榮表示，奇美醫院致力於為病人提供高品質的醫療服務，確保每一位病人都能得到最好的照護。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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林宏榮院長說，北部大型醫院平均降載8％至10％的病床，「關床」衝擊到化療病人的定期療程，更影響治療成效同時也預示醫院病床降載問題將持續惡化，進而威脅到醫療照護的品質，嚴重影響國人就醫的權益。

奇美醫院舉案例說明指出，40年次張女士，2014年意外發現罹患第一期乳癌，治療後持續追蹤，2023年1月檢查竟發現癌細胞遠端轉移並出現肋膜積水。經由醫師建議她接受每三週一次的化學治療。然而，當時正值疫情肆虐時期，醫療資源緊張下，家中雖有護理師背景的家人，但張女士仍對於病床及自己的化療計劃感到擔憂害怕。

▲奇美醫院院長林宏榮表示，奇美醫院致力於為病人提供高品質的醫療服務，確保每一位病人都能得到最好的照護。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲衛生福利部中央健保署署長石崇良致詞。

奇美醫院的「化療專床預約系統」為她解除了這個憂慮。不僅確保了張女士每次化療都能如期進行接受化療，也讓她能夠安心接受治療，不再為床位擔心中斷，順利完成整個治療過程。

護理工作者是醫療體系不可或缺的一環，他們的辛勞與付出值得國人的關注與支持，針對現行國內護理人力短缺，須加速解決護理人力短缺問題，提供更多支援與保障，確保醫療資源的充足性，維護國人的健康權益，並達到賴清德總統希望2030年，把癌症死亡人數下降三分之一的目標。

奇美醫院癌症中心暨血液腫瘤科主任馮盈勳表示，癌症病人常常在預計住院抗癌治療的日子中，因為病床壅塞等不到床而心生焦慮，根據奇美醫院統計，癌症待床的化療病人最長曾延遲7至10天住院，更有多達150位化療病人有在家等床情況。有鑑於此，考量病人的持續治療需求與心理壓力，在奇美醫院院長林宏榮支持及癌症醫療團隊努力下，2020年8月起建置「化療專床預約系統」，並取得新型專利， 同時於8A病房設置近30床的化療病床專區，提升病人在治療期程的化療完成比率。

▲奇美醫院院長林宏榮表示，奇美醫院致力於為病人提供高品質的醫療服務，確保每一位病人都能得到最好的照護。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲奇美醫院專案副院長暨護理部總監陳綉琴致詞。

奇美醫院8A病房護理長許芳華表示，「化療專床預約系統」以飯店式預約形式運作，主治醫師安排病人的下次化療治療日期時，同步進行床位預約，確保病人住院治療的確定性。化療病床專區每月需如期化學治療的病人約有450至600人次不等、病床平均佔床率達88%至90%。對於需定期且持續完成抗癌治療的病人而言，依排定的日期及計畫接受治療，並在每次住院時能在熟悉的醫療團隊與環境得到妥善的照護，會更感到安心，就醫滿意度更顯著提升。

奇美醫院化療專區推動需良好跨團隊合作（護理師、醫師、癌症中心、化療藥師、住院組、輸送組、資訊室等）共同討論方案輔助決策，簡化住院流程、縮短病人首日等候化療給藥時間，從279分鐘減少至165分鐘（改善幅度達40.8%）。減少化療病人等待的心理壓力，提升住院週轉率，縮短病人住院時間。

▲奇美醫院院長林宏榮表示，奇美醫院致力於為病人提供高品質的醫療服務，確保每一位病人都能得到最好的照護。（圖／記者林東良翻攝，下同）

奇美醫院院長林宏榮表示，奇美醫院致力於為病人提供高品質的醫療服務，確保每一位病人都能得到最好的照護。奇美醫院的努力和成果彰顯了奇美醫院在提升照護品質方面的卓越表現。這項創新的「化療專床預約系統」讓癌症化療病人能夠更順利地接受治療，讓他們能夠更快速、更順利地戰勝疾病。

林宏榮院長強調，面對醫療環境的嚴峻挑戰，護理師出走導致許多醫院以病床降載因應。但奇美醫院藉由醫療、護理及行政專業的攜手合作，發展出「化療專床預約資訊化床位管理系統」，創新的方案讓病人能在固定病房住院，提升臨床專業照護成效，護理師不必再因照護不同科別病人，增加工作負荷與壓力，進而提升護理師工作成就感與滿意度，在護理人力荒中留住專業人才，提高醫療團隊之間的協同效率，確保醫療服務的連續性及高品質。

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