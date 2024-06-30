8微罪不開放檢舉「網諷大違停時代來了」　李孟諺：仍可罰款　

▲交通部長李孟諺今出席蘇澳港旅運中心啟用暨郵輪首航典禮。（圖／交通部提供）

記者李姿慧／台北報導

今天起，併排臨停、騎樓違停、騎機車講手機等8項「交通微罪」不再開放民眾檢舉，違規記點限縮警察攔檢取締才適用，排除逕行舉發、科技執法與民眾檢舉，網友諷「違停大時代來臨」。交通部長李孟諺表示，因停車設施不足因此修法調整，但違規仍可罰款，呼籲民眾守法。

李孟諺今出席蘇澳港旅運中心啟用暨郵輪首航典禮受訪時表示，立院修法通過新制今天上路，部分違規項目不列入記點和限縮檢舉，但違規都還是可以罰款，違規仍要處罰，警方可直接告發，呼籲民眾守法，不要違反相關規定。

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李孟諺指出，目前新制僅是局部調整，主要因為停車設施在興建上不足，供需失調下檢舉，造成檢舉量很大，警力處理上有困擾，因此在修法上調整，但還是呼籲民眾守法，還是有罰款存在。

▲8項交通違規不再開放檢舉。（圖／ETtoday整理）

今天起8項交通微罪不開放檢舉，包括騎機車手持行動電話通話；汽機車駕駛人手持香菸、吸食、點燃香菸致有影響他人行車安全；倒車未顯示燈光或不注意行人，以及大型車倒車無人在後指引；在橋樑、隧道、圓環、障礙物對面、騎樓、快車道臨時停車，機車於人行道、行人穿越道臨時停車。

以及在交岔路口、公共汽車招呼站10公尺及消防車出入口5公尺內臨時停車；併排臨時停車；在橋樑、隧道、圓環、障礙物對面、騎樓、快車道、交岔路口、公共汽車招呼站10公尺內或消防車出入口5公尺內停車，機車於人行道、行人穿越道停車；在機場、車站、碼頭、學校、娛樂、展覽、競技、市場、或其他公共場所出入口或消防栓前停車等，皆不開放民眾檢舉，但遭警方取締仍照常開罰。