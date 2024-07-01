　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄捷運岡山站正式通車　警「大聲公4聲道」播放交通宣導

▲▼高雄捷運RK1岡山車站於6月30日中午正式通車，岡山警分局還將在捷運站外持交通安全宣導看板，並安排警員持大聲公進行宣導，提醒市民遵守交通規則。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲高雄捷運RK1岡山車站於6月30日中午正式通車，警方在捷運站外持交通安全宣導看板，提醒市民遵守交通規則。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄捷運RK1岡山車站於6月30日中午正式通車，總統賴清德與高雄市長陳其邁出席「高雄捷運RK1岡山車站試營運啟航」典禮。此次通車的路段為高雄捷運紅線岡山高醫站（R24）至岡山車站（RK1），使得高捷營運路線達到44.2公里，服務範圍增至39站。

岡山分局為確保市民的交通秩序與安全，特別加強交通安全宣導活動。隨著捷運站的啟用，周邊道路的交通流量將顯著增加，岡山警分局已部署多名警力於上下班時段在捷運站周邊進行交通疏導。他們利用大聲公以錄音的方式重複不間斷的播放「國語、臺語、客語及英語」交通宣導短語，以達到人力精簡及宣導效能最大化。

▲▼高雄捷運RK1岡山車站於6月30日中午正式通車，岡山警分局還將在捷運站外持交通安全宣導看板，並安排警員持大聲公進行宣導，提醒市民遵守交通規則。（圖／記者吳世龍翻攝）

岡山警分局強調，違規停車不僅影響交通秩序，還可能造成安全隱患。依據道路交通管理處罰條例，違規停車將被罰款新台幣300元至1200元，呼籲市民切勿違規停車，共同維護良好的交通環境。

此外，岡山警分局還將在捷運站外持交通安全宣導看板，並安排警員持大聲公進行宣導，提醒市民遵守交通規則，注意行車安全。未來，岡山警分局將持續推動各項交通安全措施，確保岡山捷運站RK1周邊的交通順暢與安全。

ET快訊
BMW敞篷哥載短裙妹囧了！違停通化夜市火燒車
老司機才知！「移工假日天堂」被抄　熱褲短裙妹傻眼趴地
TOYOTA「油電入門新小車」！油耗32km／L超省油　折合
獨／認識「真的謝金河」也被騙　地產大亨投資1.5億飛了
17歲羽球小將猝死瞬間曝　姊姊淚控「救助不及時」
罹肺癌「轉移腦膜數度復發」　28歲蔣智豪：痛到想結束一切
穿比基尼吃鍋　五大鍋物享1折

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

男子想發財...辦約定轉帳投資虛擬貨幣平台　行員警方聯手阻詐

恐怖廂型車被封「武嶺醉拳」！　57歲駕駛山路飄移原因曝光

全民盯緊！貴婦奈奈男友爸欠稅遭禁奢　檢舉「踩雷」獎金來了

統促黨主席張安樂被控違反政治獻金法　二審仍無罪

高雄台1線重機猴「翹孤輪」　耍帥5秒最高罰3萬6

老司機才知！大寮「移工假日天堂」被抄毒　熱褲短裙妹傻眼趴地

獨／認識「真的謝金河」也被騙　地產大亨投資1.5億飛了

BMW敞篷哥載短裙妹囧了！違停通化夜市閃啊閃　結果火燒車了

高雄捷運岡山站正式通車　警「大聲公4聲道」播放交通宣導

暑假前阻斷流入市面　苗栗1.5萬公克毒品被抄！5嫌送辦

Lulu金曲開場「冒嬰兒聲」突喊卡　大唱〈蘑菇濃湯〉改編成金曲版

當你不小心台灣狗以...　自己笑VS裝沒事

巴西女凌晨3點被寵物犬叫醒　驚見路上一排水豚大軍遊行

嘉義沉睡的酥皮濃湯爆紅　客人想點餐要先叫醒老闆

熱狗唱到一半麥克風無聲：就是要看歌手失誤出糗

生物股長飆《火影忍者》神曲　《青鳥》前奏一下..全場嗨炸！

熱狗表演麥克風出包「快尿褲子」　封王前算塔羅吐心聲：X！好想拿獎

陶晶瑩唱一半遇「粉絲丟內衣」　荳荳突上台曝「18歲最想喝酒」

儒哥車隊上武嶺遇砂石車逼車　女學生險被輾！警開罰＋扣牌

金曲獎杯使用介紹：按摩.練功...跟放著（？）　#星光雲REELS

男子想發財...辦約定轉帳投資虛擬貨幣平台　行員警方聯手阻詐

恐怖廂型車被封「武嶺醉拳」！　57歲駕駛山路飄移原因曝光

全民盯緊！貴婦奈奈男友爸欠稅遭禁奢　檢舉「踩雷」獎金來了

統促黨主席張安樂被控違反政治獻金法　二審仍無罪

高雄台1線重機猴「翹孤輪」　耍帥5秒最高罰3萬6

老司機才知！大寮「移工假日天堂」被抄毒　熱褲短裙妹傻眼趴地

獨／認識「真的謝金河」也被騙　地產大亨投資1.5億飛了

BMW敞篷哥載短裙妹囧了！違停通化夜市閃啊閃　結果火燒車了

高雄捷運岡山站正式通車　警「大聲公4聲道」播放交通宣導

暑假前阻斷流入市面　苗栗1.5萬公克毒品被抄！5嫌送辦

讀賣巨人派駐台球探後首位簽約！左投黃錦豪披041號盼養成王牌

百萬女網紅認了「私處感染念珠菌」！宛宛兒：味道兩倍衝擊 男友反應曝

揭郭國文、賴瑞隆也曾要提高罷免門檻　國民黨團轟「雙重標準」

郭彥均曝童年陰影「家人卡債破百萬」！　只辦1張信用卡全因帳單恐懼

「豪大大雞排」西門店收攤　壓垮老闆「2導火線」曝光

都交接完了！她離職後「主管還打電話問問題」　網一面倒：何必呢

流理台排水口「竟長出綠豆芽」！　蔡阿嘎進工作室傻眼：看起來很健康

西華飯店開拆！　將蓋25層鋼骨豪宅、容積率飆933%

賴清德見斷腿虎斑犬「我要領養牠」　被「斑斑」熱情眼神打動

又一外資離場！亞馬遜Kindle電子書店正式退出中國市場

超ㄎㄧㄤ黃金蟒上床找媽睡搞搞 下秒竟「滑倒」...網驚：沒腳也能跌

社會熱門新聞

獨／淡水捷運站活春宮　姊弟檔情侶被起訴

上尉海巡學弟吃掉學長嬌妻！帶回住處睡整晚

跟女網友約愛撫！他「戴套滑進去」挨告

快訊／上班快改道！　國1追撞回堵5公里

快訊／國3追撞！　「剩1線道」塞爆

騎士倒臥機車身亡　2民眾關切仍發生憾事

身障男跨坐博愛座竟變大亂鬥！高市社會局發聲

男騎車「摔鐵軌」與自強號碰撞　驚悚畫面曝

直播天王「潮吉爸」獲輕判　竟復出繼續騙

大寮「移工假日天堂」被抄毒　熱褲妹趴地受檢

快訊／泰女大鬧101小CK！救護車直送療養院

台中港浮屍身分確認是失蹤外送員

直播天王潮吉爸繼續騙　踢爆「3斤1000元」真相

103台人峇里島被捕！確認名單內「沒有19歲孫」

更多熱門

相關新聞

賴稱AI產業移中南部　蔣萬安這樣說

賴稱AI產業移中南部　蔣萬安這樣說

總統賴清德6月30日出席高雄捷運岡山車站通車典禮，表示過去這幾十年政府「重南輕北」，所以他要讓台灣平均發展，會支持中南部的發展，包括AI產業移到高雄。對此，台北市長蔣萬安1日表示，區域均衡發展當然是應該要努力的方向，但應從產業及整體投資效益角度來看此事。

新社群策略？賴清德推手機月曆　大啖西瓜主打消暑感

新社群策略？賴清德推手機月曆　大啖西瓜主打消暑感

身障男跨坐博愛座竟變大亂鬥！高市社會局發聲

身障男跨坐博愛座竟變大亂鬥！高市社會局發聲

認養代替購買　賴清德喜迎三腿新家人「斑斑」

認養代替購買　賴清德喜迎三腿新家人「斑斑」

趙少康：誰是台獨不是賴清德說了算！　兩岸維持現狀是最好選擇

趙少康：誰是台獨不是賴清德說了算！　兩岸維持現狀是最好選擇

關鍵字：

高雄捷運岡山車站交通安全賴清德陳其邁

讀者迴響

熱門新聞

獨／淡水捷運站活春宮　姊弟檔情侶被起訴

死傷不斷！　9成聯結車竟如「瘋火輪」

上尉海巡學弟吃掉學長嬌妻！帶回住處睡整晚

鏤空爆乳姊大鬧101小CK　猛砸墨鏡鞋包

泰籍爆乳姊疑遭外流就醫照！全身束縛網看傻

神明指示「把地瓜葉變成茶」　發明家曾崇恩：花10年賣5棟房製成

成語蕎爆拿「假貨愛馬仕絲巾」！

跟女網友約愛撫！他「戴套滑進去」挨告

公司要求員工輪流掃廁所！老鳥卻都搶著做

金曲獎頻出包！曹西平點名金曲歌后：演出太牽強

只有今天！超商咖啡「買7送7」爽喝

嫩妹墮胎2次「不知懷孕20周」！醫痛揭4實例：時代變了

50歲大媽「健身14年」回春！超猛身材曝光

快訊／上班快改道！　國1追撞回堵5公里

西門町「豪大大雞排」無預警停業！　快1個月沒開原因曝

更多

最夯影音

更多

Lulu金曲開場「冒嬰兒聲」突喊卡　大唱〈蘑菇濃湯〉改編成金曲版

當你不小心台灣狗以...　自己笑VS裝沒事

巴西女凌晨3點被寵物犬叫醒　驚見路上一排水豚大軍遊行

嘉義沉睡的酥皮濃湯爆紅　客人想點餐要先叫醒老闆

熱狗唱到一半麥克風無聲：就是要看歌手失誤出糗

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面