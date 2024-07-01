高雄捷運岡山站正式通車　警「大聲公4聲道」播放交通宣導

▲高雄捷運RK1岡山車站於6月30日中午正式通車，警方在捷運站外持交通安全宣導看板，提醒市民遵守交通規則。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄捷運RK1岡山車站於6月30日中午正式通車，總統賴清德與高雄市長陳其邁出席「高雄捷運RK1岡山車站試營運啟航」典禮。此次通車的路段為高雄捷運紅線岡山高醫站（R24）至岡山車站（RK1），使得高捷營運路線達到44.2公里，服務範圍增至39站。

岡山分局為確保市民的交通秩序與安全，特別加強交通安全宣導活動。隨著捷運站的啟用，周邊道路的交通流量將顯著增加，岡山警分局已部署多名警力於上下班時段在捷運站周邊進行交通疏導。他們利用大聲公以錄音的方式重複不間斷的播放「國語、臺語、客語及英語」交通宣導短語，以達到人力精簡及宣導效能最大化。

岡山警分局強調，違規停車不僅影響交通秩序，還可能造成安全隱患。依據道路交通管理處罰條例，違規停車將被罰款新台幣300元至1200元，呼籲市民切勿違規停車，共同維護良好的交通環境。

此外，岡山警分局還將在捷運站外持交通安全宣導看板，並安排警員持大聲公進行宣導，提醒市民遵守交通規則，注意行車安全。未來，岡山警分局將持續推動各項交通安全措施，確保岡山捷運站RK1周邊的交通順暢與安全。