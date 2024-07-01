賴清德稱AI產業移中南部　蔣萬安：應從「產業投資效益」角度看待

▲蔣萬安出席「台北健康養成記，加碼項目送給你」 2024年慢性病防治宣導活動開跑。（圖／記者陳家豪攝）

記者袁茵／台北報導

總統賴清德6月30日出席高雄捷運岡山車站通車典禮，表示過去這幾十年政府「重南輕北」，所以他要讓台灣平均發展，會支持中南部的發展，包括AI產業移到高雄。對此，台北市長蔣萬安1日表示，區域均衡發展當然是應該要努力的方向，但應從產業及整體投資效益角度來看此事。

蔣萬安1日上午出席2024年慢性病防治宣導活動，會前接受媒體訪問。針對賴昨稱政府幾十年「重南輕北」，所以他現在要支持中南部發展，包括把AI相關產業移到高雄？蔣萬安回應，任何產業發展，政府除了要重視區域均衡發展以外，其實更重要是，產業也必須要有投資效益評估，如此才能事半功倍。

蔣萬安提及，研究分析顯示，台北市是AI產業發展條件最齊備且可行的城市，因為有最多頂尖大學、匯聚豐沛人才，且相關新創產業近55%都落腳在台北市，加上有最便捷的交通網絡、居住環境、教育體系等，特別是最新全球智慧城市評比，洛桑管理學院把台北市評到全亞洲第5，相較於前一年進步13名，這些都是台北市的條件及優勢，會持續努力吸引更多產業進駐。

媒體追問，會不會覺得AI是國際競爭賽，不應該以南北均衡這件事來看待？蔣萬安直言「確實」，區域均衡發展，當然是應該要努力的方向，但針對各個產業本身的需求，以及究竟哪個城市具備最優條件、最適合發展的區域，台北市絕對是目前最適合且條件最齊備的城市，「應從專業及整體投資效益角度來看待這件事」。