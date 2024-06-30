　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

趙少康：誰是台獨不是賴清德說了算！　兩岸維持現狀是最好選擇

▲▼「守護憲政 保護人民」總統賴清德對於立法院修法發表敞廳談話。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）

記者郭運興／台北報導

陸委會27日宣布更改「赴陸旅遊警示燈號」，由「黃色」調升為「橙色」的「避免非必要旅行」。對此，前中廣董事長趙少康表示，此舉明顯是回應大陸「懲獨22條」，賴清德什麼都不管，衝擊的卻是旅遊業生計與民眾旅遊。他建議，大陸直接講明，台灣宣布台獨才會開打，替賴清德「畫下紅線」，不統跟獨差很遠，維持現狀跟留待歷史化解歧異，都是現在最好的選擇。

趙少康於臉書表示，不是2300萬台灣人都是台獨。陸委會把大陸旅遊燈號連跳三級，直接改亮橙色，「強烈建議國人非必要宜避免進入陸港澳」，明顯是針對大陸「懲獨22條」的回應。

趙少康認為，賴清德說台灣只有統促黨不是台獨之後，又用保護台灣人民當理由，調升大陸旅遊燈號，等於再度把2300萬台灣人都定義成「台獨分子」，擴大他的同路人，而且要獨就最好兩岸「老死不相往來」，賴清德真是認真在當一名「台獨工作者」。

趙少康說，賴清德上任短短一個月說了三次「兩國互不隸屬」，對大陸來說就是「兩國論」，才會文攻武嚇不斷出招，兩岸相互反制的結果，讓敵意螺旋持續上升。大陸為了籠絡民心，威逼手段不會針對一般台灣人民，賴清德卻什麼都不管，調高旅遊警示的範圍不只大陸，連香港、澳門都納入，衝擊的是台灣旅遊業者生計跟民眾旅遊的不便，不只不能組團，還可能讓旅遊險變貴。

趙少康指出，但即使在禁團令下，去年台灣還是有176萬人到對岸旅遊，人次僅次於日本，就算調高旅遊警示，想去的人還是會去，因為去大陸玩距離近、便宜、語言相通，還有大陸的大山大水景色優美。

最後，趙少康強調，大陸對台灣的打擊面應該縮小，甚至直接講明，只有台灣宣布台獨才會開打，替賴清德「畫下紅線」。在統跟獨的光譜中間，還是有很大的空間， 不能把不統的人都認定為是獨 ，不統跟獨差很遠，維持現狀跟留待歷史化解歧異，都是現在最好的選擇。

▼趙少康呼籲不能把不統的人都認為是獨，維持現狀是最好的選擇。（圖／翻攝自Facebook／趙少康）

▲▼趙少康呼籲不能把不統的人都認為是獨，維持現狀是最好的選擇。（圖／翻攝自Facebook／趙少康）

ET快訊
《大熱門》高中妹離世　PTT嘆「汽車駕駛最衰」！阿婆1動作超
快訊／爆乳姐大鬧小CK砸店　台北101發聲明
Angelababy登炫富網紅直播帶貨狂賺7600萬！　陸網
台灣未來40年「失智人口恐增50萬」！醫示警多補充2營養素
小米冷氣來勢洶洶！　格力女董座開嗆「你的技術是什麼？」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

分析／綠藉「拆樑」助燃仇恨值　謝國樑成藍營反罷免第一防線

木柵集應廟出錢出地　與萬芳醫院合作成立木新社區服務站

反罷免！國民黨啟動「固樑」小組　謝國樑明赴黨中央研議策略

趙少康：誰是台獨不是賴清德說了算！　兩岸維持現狀是最好選擇

幕後／拒助藍修「選罷法」！民眾黨不自提版本　週四與綠一同投否決

國會改革法是綠營版本？　柯建銘轟藍白：「不要文盲」把人民當白痴

朝野攻防山雨欲來！　修《選罷法》提高罷免門檻本周排審

「看什麼類型A片可證明是台派？」　藍委酸沈伯洋：資訊戰大師

沈伯洋示警看A片「恐被中共掌握個性」　藍委：我到底看了三X

曝藍營不演了！下週急審選罷法　林楚茵轟：怕被罷免就改規則

出國把柯基寄養在阿嬤家！　牠見主人來接躲椅下不回去

生物股長飆《火影忍者》神曲　《青鳥》前奏一下..全場嗨炸！

阿弟曝16蹲「蹲一次少一次」　結婚僅辦「百元婚禮」Mei傻眼XD

張書豪向歐陽妮妮求婚成功！　他爆哭求爸媽：希望你可以很疼她

MC HotDog熱狗得獎　喊話女兒:把拔要喝到早上!

Lulu金曲開場「冒嬰兒聲」突喊卡　大唱〈蘑菇濃湯〉改編成金曲版

金曲獎最搶戲：麥克風　「住越高越矮」黃宣蹲馬步

金曲紅毯偉晉「跟誰都能聊」　多組帥爸「帶娃出席」超級萌

Marz23牽混血辣妻「傲人身材全現」　讚兒子超乖「下秒想抓麥克風XD」

《玩很大》Eason暴衝「猛撞上玻璃」　全場爆笑：演藝事業最高峰XD

分析／綠藉「拆樑」助燃仇恨值　謝國樑成藍營反罷免第一防線

木柵集應廟出錢出地　與萬芳醫院合作成立木新社區服務站

反罷免！國民黨啟動「固樑」小組　謝國樑明赴黨中央研議策略

趙少康：誰是台獨不是賴清德說了算！　兩岸維持現狀是最好選擇

幕後／拒助藍修「選罷法」！民眾黨不自提版本　週四與綠一同投否決

國會改革法是綠營版本？　柯建銘轟藍白：「不要文盲」把人民當白痴

朝野攻防山雨欲來！　修《選罷法》提高罷免門檻本周排審

「看什麼類型A片可證明是台派？」　藍委酸沈伯洋：資訊戰大師

沈伯洋示警看A片「恐被中共掌握個性」　藍委：我到底看了三X

曝藍營不演了！下週急審選罷法　林楚茵轟：怕被罷免就改規則

快訊／16縣市高溫警示　高溫恐飆破38度

金喜愛用功程度驚人！韓國導演許秦豪揭幕後：讓我有壓力

「暴力猿打線」重拾招牌！廖健富2分彈率隊客場擊落雄鷹

泰籍女子大鬧101小CK砸店　台北101：保全立即處理一切正常

「國5銜接蘇花改」加速推動！7／31前環說書修正送審　預估這年完工

分析／綠藉「拆樑」助燃仇恨值　謝國樑成藍營反罷免第一防線

27歲蒙古女下肢栓塞！遠奔台灣醫治　醫示警3類人：嚴重恐截肢

Angelababy登炫富網紅直播帶貨狂賺7600萬！　陸網仍酸：low掉了

樂天女孩被爆「搞排擠」琳妲發聲揭真相！　私下真實互動全說了

木柵集應廟出錢出地　與萬芳醫院合作成立木新社區服務站

新手貓爸顧小孩....超暴力又踹又打 被抓包秒縮角落網笑：差點跪算盤

政治熱門新聞

童子賢被總統府切割！新職9天不保？　她：該請辭

外傳跟劉寶傑鬧翻　吳子嘉解釋

房東不能超收電費了！　新版租賃契約7月上路

沈伯洋示警看A片「恐被中共掌握個性」　藍委：我到底看了三X

三軍儀隊交接儀典　最快年底撤離中正紀念堂

童子賢自嘲講錯話　但台積電挺他

沈伯洋警告：中國會掌握你愛看A片類型！　「這很危險」

保單強制執行新指引！　鍾佳濱、黃珊珊合作完成「拆彈第一步」

台鐵7月開放悠遊付「嗶乘車」　9月還能買月票

柯文哲反擊柯建銘：你確定綠不會被罷免？

賴清德頒褒揚令　表彰殉職海虎艦3官兵

什麼A片可證明是台派？　藍委酸沈伯洋：資訊戰大師

韓國瑜30秒暖心舉動影片曝光！　錄影鼓勵老奶奶對抗病魔

A片監控說引熱議！　沈伯洋揭輿論戰路數

更多熱門

相關新聞

中國6月PMI49.5%　景氣仍緊縮

中國6月PMI49.5%　景氣仍緊縮

中國物流與採購聯合會、中國國家統計局服務業調查中心今天公布，6月份製造業採購經理人指數（PMI）49.5%，與上月持平，仍低於臨界點。非製造業商務活動指數為50.5%，當中資本市場服務、房地產等行業商務活動指數低於臨界點。

高捷岡山站通車　賴清德試乘大讚陳其邁

高捷岡山站通車　賴清德試乘大讚陳其邁

柬詐騙園區轉移大量豬仔！1男逃跑「滿臉血」

柬詐騙園區轉移大量豬仔！1男逃跑「滿臉血」

220公分女姚明場均33+12　中國將爭冠

220公分女姚明場均33+12　中國將爭冠

策進會舉辦座談會　解答港人移居問題

策進會舉辦座談會　解答港人移居問題

關鍵字：

趙少康賴清德陸委會中國旅遊燈號台獨統獨

讀者迴響

熱門新聞

閃婚越南妹！年薪200萬台男1原因想離婚

鏤空爆乳姊大鬧101小CK　猛砸墨鏡鞋包

15歲弟弟得淋病　忍不住無套又一發「沒戴比較爽」

糖尿病患者「戒2款食物」成功好轉　免打胰島素

金曲獎3狀況「大型翻車現場」！網點頭：開場就毀了

寵物店老闆友人公開對話截圖　斥2樓「玩文字遊戲」

金曲獎／安迪媳婦「邊走邊晃」穿超低胸

新生兒死亡判賠1400萬　名醫怒：太扯

石晉華車禍現場曝　自摔遭後車擦撞送醫不治

儒哥車隊遭砂石車逼車...女學生險捲輪下！

騎士倒臥機車身亡　2民眾關切仍發生憾事

快訊／泰女大鬧101小CK！救護車直送療養院

即／《大熱門》高中正妹車禍離世！

國家警報大響！大雷雨襲1地　警戒區出爐

金曲獎頻出包！曹西平點名金曲歌后：演出太牽強

更多

最夯影音

更多

出國把柯基寄養在阿嬤家！　牠見主人來接躲椅下不回去

生物股長飆《火影忍者》神曲　《青鳥》前奏一下..全場嗨炸！

阿弟曝16蹲「蹲一次少一次」　結婚僅辦「百元婚禮」Mei傻眼XD

張書豪向歐陽妮妮求婚成功！　他爆哭求爸媽：希望你可以很疼她

MC HotDog熱狗得獎　喊話女兒:把拔要喝到早上!

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面