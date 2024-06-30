趙少康：誰是台獨不是賴清德說了算！　兩岸維持現狀是最好選擇

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）

記者郭運興／台北報導

陸委會27日宣布更改「赴陸旅遊警示燈號」，由「黃色」調升為「橙色」的「避免非必要旅行」。對此，前中廣董事長趙少康表示，此舉明顯是回應大陸「懲獨22條」，賴清德什麼都不管，衝擊的卻是旅遊業生計與民眾旅遊。他建議，大陸直接講明，台灣宣布台獨才會開打，替賴清德「畫下紅線」，不統跟獨差很遠，維持現狀跟留待歷史化解歧異，都是現在最好的選擇。

趙少康於臉書表示，不是2300萬台灣人都是台獨。陸委會把大陸旅遊燈號連跳三級，直接改亮橙色，「強烈建議國人非必要宜避免進入陸港澳」，明顯是針對大陸「懲獨22條」的回應。

趙少康認為，賴清德說台灣只有統促黨不是台獨之後，又用保護台灣人民當理由，調升大陸旅遊燈號，等於再度把2300萬台灣人都定義成「台獨分子」，擴大他的同路人，而且要獨就最好兩岸「老死不相往來」，賴清德真是認真在當一名「台獨工作者」。

趙少康說，賴清德上任短短一個月說了三次「兩國互不隸屬」，對大陸來說就是「兩國論」，才會文攻武嚇不斷出招，兩岸相互反制的結果，讓敵意螺旋持續上升。大陸為了籠絡民心，威逼手段不會針對一般台灣人民，賴清德卻什麼都不管，調高旅遊警示的範圍不只大陸，連香港、澳門都納入，衝擊的是台灣旅遊業者生計跟民眾旅遊的不便，不只不能組團，還可能讓旅遊險變貴。

趙少康指出，但即使在禁團令下，去年台灣還是有176萬人到對岸旅遊，人次僅次於日本，就算調高旅遊警示，想去的人還是會去，因為去大陸玩距離近、便宜、語言相通，還有大陸的大山大水景色優美。

最後，趙少康強調，大陸對台灣的打擊面應該縮小，甚至直接講明，只有台灣宣布台獨才會開打，替賴清德「畫下紅線」。在統跟獨的光譜中間，還是有很大的空間， 不能把不統的人都認定為是獨 ，不統跟獨差很遠，維持現狀跟留待歷史化解歧異，都是現在最好的選擇。

▼趙少康呼籲不能把不統的人都認為是獨，維持現狀是最好的選擇。（圖／翻攝自Facebook／趙少康）