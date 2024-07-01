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社會 社會焦點 保障人權

高捷車廂3人大亂鬥！身障男「跨坐博愛座」遭罵失控　社會局發聲了

記者閔文昱／綜合報導 

高雄捷運6月28日發生一起因博愛座爭議引發的暴力衝突事件，23歲李姓男子當天因為疲累而跨坐在博愛座上，引起45歲張姓男子以及58歲蔡姓男子不滿並出聲斥責，導致李男情緒失控，雙方大打出手。對此，高雄市社會局指出，李男是身障者，雖然跨坐行為不妥，但也不應受到暴力對待，對於施暴者表示譴責。

高市社會局6月30日揭露，李男實為身障者，雖然跨坐行為不妥，但應被給予理解，並不應受到暴力對待，因此社會局對施暴者表示譴責。另外，李男經此事件後受到驚嚇與創傷，已有專業團隊提供陪伴與關懷，未來社會局將與民間團體合作，對公共運輸站務人員進行訓練與實例教育，期望減少類似事件的再次發生。

▲23歲男子在捷運車廂內爆走吼叫，被帶下車 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲李男因被斥責毆打，進而情緒失控，在捷運車廂內爆走吼叫遭警方帶下車。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

社會局呼籲，社會大眾應多給予身障者支持，尊重彼此的差異，不應片面下判斷。若遇到不適當行為，應先以友善態度表達關心，若無法得到回應，再請站務人員協助處理。

回顧本案，該事件發生於6月28日下午2點，李男跨坐博愛座且未禮讓年長者，引發張男、蔡男的斥責與毆打，同車乘客見狀後按下緊急通話鈕，通知站務及保全在R19「楠梓科技園區站」上車處理。由於李男當時情緒激動，警方後續通報消防隊將他送醫治療。

警方於隔天約談張男及蔡男，將3人分別依違反社會秩序維護法、強制罪法辦理。至於互毆部分，3人均未提告。

▼涉嫌在捷運車廂毆打李姓男子的兩名嫌疑人到分局。

▲涉嫌在捷運車廂毆打李姓男子的兩名嫌疑人到分局 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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