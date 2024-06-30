親身落實認養代替購買　賴清德喜迎三腿新家人「斑斑」

▲賴清德出席屏東動物之家啟用典禮。（圖／總統府提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

總統賴清德今（30日）下午出席屏東縣動物之家啟用典禮，期盼未來動物之家可以成為「毛小孩樂園」，也期許各縣市政府都能為愛狗、愛貓人士建置好的場域，為動物做完善規劃，讓台灣成為真正動物友善的國家。他晚間透過社群平台透露，等總統官邸安置好，就要帶米克斯新家人「斑斑」回家，副總統蕭美琴也留言稱讚說：「斑斑的笑容很可愛」。

賴清德晚間透過社群平台分享， 今天屏東縣動物之家揭牌，在許多毛小孩中，他第一眼就看到斑斑；斑斑是隻米克斯，因為被山豬吊夾傷而少了一隻腳，但牠依然活力十足，眼神裡更充滿了熱情與溫暖。

「確認過眼神，斑斑就是對的家人」，賴清德透露，所以，他當下就決定，等總統官邸安置好，就要帶斑斑一起回家。，「歡迎你成為我的家人，未來還請多多指教了，斑斑！ 」

陪同出席活動的總統府秘書長潘孟安也發文，曝光一幕漏網鏡頭，兩人拉下啟用儀式的紅絲帶時，賴似是拉錯條線，潘忍不住開玩笑：「總統，我們兩個是不是拉錯條了？ 」

▲賴清德出席屏東動物之家啟用典禮。（圖／翻攝自潘孟安Threads）

賴清德今天致詞時也談及，印度聖雄甘地曾說過，國家文明的指標有很多，其中之一就是國家對動物的態度。一個國家如果對動物友善，就是穩定的國家。現在國際社會都肯定台灣的民主、自由及人權，認為台灣是一個文明的國家。台灣這幾年來經濟進步、產業發展，也會回饋國際社會，公益慈善被國際機構評比為亞洲第一名，足以證明台灣持續不斷進步。

賴清德提到，他在擔任台南市長時，積極推動協助流浪動物的措施，並達成零撲殺、零安樂死的目標，也培養毛小孩擔任工廠守衛犬、校園陪伴犬、防疫犬等工作犬，推廣「認養代替購買」的理念，以避免收容空間不足，動物之家無法發揮其功能。他要鼓勵全國民眾愛護動物，「愛牠就不要棄養牠」。

最後，賴清德期許各縣市政府都能如同屏東縣政府，為愛狗、愛貓人士建置好的場域，尤其現在犬貓登記數量已比14歲以下人口還多，未來每一個城市都應為動物做完善規劃，台灣才會是真正動物友善的國家。