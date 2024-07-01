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拜登只聽從「一人」意見　消息人士：他將與家人討論怎麼走下去

▲▼美國總統拜登和美國第一夫人吉兒拜登抵達位於德拉瓦州的紐卡斯爾的空軍國民警衛隊基地。（圖／路透）

▲美國總統拜登和夫人吉兒拜登。（圖／路透）

文／中央社

美國總統拜登在首場電視辯論表現欠佳，使許多民主黨同僚擔心他能否在11月大選中擊敗前總統川普。知情人士透露，預計拜登今天會在大衛營與家人討論選戰如何走下去。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，到目前為止，許多民主黨高層已公開力挺拜登（Joe Biden），包括前總統歐巴馬（Barack Obama）和柯林頓（Bill Clinton）都在社群媒體X發文表達支持。

▲▼吉兒被視為拜登最有力的後盾，對於丈夫辯論表現欠佳，她迄今挺夫到底。（圖／路透）

▲吉兒對於丈夫拜登辯論表現欠佳，她迄今挺夫到底。（圖／路透，下同）

此外，民主黨眾院領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）、南卡羅來納州眾議員柯里本（Jim Clyburn）和加州眾議員暨前議長裴洛西（Nancy Pelosi）等資深國會民主黨人也已公開發聲力挺拜登，但兩名消息人士指出，他們私下對拜登當選的可能性表達擔憂。

另一名熟知內情的人說，拜登最後只會聽從一個人的意見，那就是他的妻子吉兒．拜登（Jill Biden）。這名知情人士說：「唯一對他有最終影響力的就是第一夫人。如果第一夫人決定應該改弦易轍，那就會做出改變。」

▲▼吉兒被視為拜登最有力的後盾，對於丈夫辯論表現欠佳，她迄今挺夫到底。（圖／路透）

美國新聞網站Axios報導，擁有教育學博士學位的第一夫人吉兒、拜登的胞妹瓦萊麗（Valerie Biden）、拜登的老友兼長年顧問考夫曼（Ted Kaufman）以及一小群白宮顧問，是拜登唯一的決策圈。

吉兒被視為拜登最有力的後盾，對於丈夫辯論表現欠佳，她迄今挺夫到底。

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