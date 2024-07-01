拜登只聽從「一人」意見　消息人士：他將與家人討論怎麼走下去

▲美國總統拜登和夫人吉兒拜登。（圖／路透）



文／中央社

美國總統拜登在首場電視辯論表現欠佳，使許多民主黨同僚擔心他能否在11月大選中擊敗前總統川普。知情人士透露，預計拜登今天會在大衛營與家人討論選戰如何走下去。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，到目前為止，許多民主黨高層已公開力挺拜登（Joe Biden），包括前總統歐巴馬（Barack Obama）和柯林頓（Bill Clinton）都在社群媒體X發文表達支持。

▲吉兒對於丈夫拜登辯論表現欠佳，她迄今挺夫到底。（圖／路透，下同）



此外，民主黨眾院領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）、南卡羅來納州眾議員柯里本（Jim Clyburn）和加州眾議員暨前議長裴洛西（Nancy Pelosi）等資深國會民主黨人也已公開發聲力挺拜登，但兩名消息人士指出，他們私下對拜登當選的可能性表達擔憂。

另一名熟知內情的人說，拜登最後只會聽從一個人的意見，那就是他的妻子吉兒．拜登（Jill Biden）。這名知情人士說：「唯一對他有最終影響力的就是第一夫人。如果第一夫人決定應該改弦易轍，那就會做出改變。」

美國新聞網站Axios報導，擁有教育學博士學位的第一夫人吉兒、拜登的胞妹瓦萊麗（Valerie Biden）、拜登的老友兼長年顧問考夫曼（Ted Kaufman）以及一小群白宮顧問，是拜登唯一的決策圈。

吉兒被視為拜登最有力的後盾，對於丈夫辯論表現欠佳，她迄今挺夫到底。